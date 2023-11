Loredana e Mia. Tributo dipinto da Morozzi

Loredana Bertè e Mia Martini dipinte sulle saracinesche di Borgo Cappuccini a Livorno. Merito del pittore Antonio Morozzi, da anni impegnato a battezzare le superficie corrugate della città. ‘Piccolo uomo’ e ‘Non sono una signora’, i brani inseriti accanto ai volti di Bertè e Martini. L’opera non è sfuggita alla cantautrice, che ha ringraziato Morozzi via Instagram: "Grazie all’artista che ci ha dedicato questo tributo". "Le saracinesche non sono mie - spiega Morozzi -, ma di chi ne ha bisogno: per un sorriso, per ricordare. Le donne sono poco rappresentate, sicché ho cominciato con Mina, Alda Merini, Virna Lisi, Anna Magnani, fino a Maya Angelou. Il mio intento era quello di condividere l’arte attraverso un messaggio autentico, ottimistico, semplice ma forte, che rende vivo un amore tra sorelle".

Francesco Ingardia