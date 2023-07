L’onda arcobaleno colora Firenze "Corpi intransigenti e senza paura"

di Maurizio Costanzo

Il Toscana Pride, a sette anni di distanza dal primo, torna a Firenze l’8 luglio, questa volta dedicato ai Corpi InTRANSigenti. Il ritrovo del grande corteo di sabato sarà dalle 16.30 al Giardino delle Scuderie Reali, con partenza alle 17.30 dal piazzale di Porta Romana, con arrivo al parco Vittorio Veneto dove si terrà l’evento finale con intervento e incursioni di artisti. Alle 20 grande festa alla Limonaia di Villa Strozzi. Al corteo presenti 11 realtà: Famiglie Arcobaleno, Arcigay Firenze, Ireos, Arcigay Livorno, Arcigay Arezzo, Agedo, Coming Out con Arcigay Prato Pistoia, The Shade, Mamamia, Love My Way e The Social Hub. Ad oggi sono oltre 90 i patrocini arrivati da Comuni, Province, Regione Toscana ma anche Ordini professionali, Università per Stranieri di Siena e Scuola Superiore Normale di Pisa. Le adesioni di associazioni, partiti e altre realtà sono oltre 150. Quest’anno, il Manifesto del Toscana Pride è stato realizzato dall’illustratrice Luchadora e lancia "un messaggio chiaro e forte a chi ci odia: noi non abbiamo paura". "Come Regione anche quest’anno abbiamo confermato il nostro patrocinio al Toscana Pride, e parteciperemo alla grande parata con il Gonfalone, perché la Toscana è terra di diritti e libertà" ha detto l’assessora regionale Alessandra Nardini. "Con grande convinzione abbiamo patrocinato il Toscana Pride e sfileremo con il nostro Gonfalone per le strade fiorentine. È un atto politico oggi ancora più necessario e urgente per affermare il nostro impegno al fianco della comunità LGBTQIA+", ha dichiarato l’assessora comunale Benedetta Albanese.

La manifestazione chiede una "legge che renda inammissibile discriminare per orientamento sessuale, genere o identità", ma anche una normativa che istituisca in Italia "il matrimonio egualitario e una riforma complessiva del diritto di famiglia che estenda a tutte le persone la possibilità di adottare o procreare, che permetta il riconoscimento di figli alla nascita e che decostruisca il legame biologico come criterio su cui si fonda il concetto di genitorialità".

"Vogliamo tornare in piazza, in un momento in cui la nostra comunità è sotto attacco - ha dichiarato Vincent Vallon portavoce del Toscana Pride -. Sono nel mirino di questo Governo le persone trans* e le famiglie omogenitoriali e in più si ignorano sistematicamente le nostre istanze. L’Italia è il Paese europeo con il maggior numero di vittime di transfobia e secondo l’ultimo rapporto di Ilga-Europe il 2022 è stato l’anno più violento per la comunità Lgbtqia+ e questa violenza ha assunto la forma dei discorsi d’odio pronunciati da politici e media. Tutto questo è inaccettabile e scenderemo in piazza per non restare indifferenti e rispondere alla cultura dell’odio con l’amore e con la lotta".