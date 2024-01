L’omaggio anche con un premio giornalistico

Un premio giornalistico per ricordare David Sassoli e l’omaggio non potrebbe essere più appropriato. L’iniziativa è stata promossa da Pro Loco di Galciana nel secondo anniversario della morte dell’ex vicedirettore e conduttore del Tg1, presidente del Parlamento europeo dal 2019 al 2022.

A patrocinare il premio l’Ordine dei giornalisti della Toscana: "Siamo orgogliosi per la nascita di questo premio giornalistico doveroso riconoscimento alla figura di David Sassoli – commenta il presidente di Odg Toscana Giampaolo Marchini - Sassoli è stato un grande esempio per i giornalisti, ci auguriamo che questo premio possa non solo aiutare a ricordarlo ma soprattutto contribuire a diffondere tra i giovani la passione per un giornalismo di qualità e per i valori dell’Europa".

La scelta della Pro Loco di ricordare Sassoli nasce dal suo legame con Galciana, frazione di Prato della quale la madre e la nonna materna erano originarie e dove lui tornava spesso, anche per brevi visite a parenti e amici. Il premio è rivolto a giornalisti under 40 che abbiano prodotto articoli o servizi sul tema L’Europa e i territori, ambiti ai quali Sassoli aveva dedicato la vita come giornalista e politico. Potranno essere presentati articoli, di stampa cartacea o pubblicati online, o servizi radio-televisivi pubblicati o trasmessi fra il 1° aprile 2023 e il 31 marzo 2024.

Il premio avrà cadenza annuale e i vincitori saranno annunciati, non a caso, ogni anno il 3 maggio, in occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa, istituita dall’Unesco, per sostenere l’informazione libera e il giornalismo di alto livello, valori a cui Sassoli ha dedicato carriera e impegno politico. Il regolamento completo del premio, che ha ricevuto anche il patrocinio della Regione Toscana, della provincia di Prato e del Comune di Prato, è disponibile sul sito della Pro Loco di Galciana e nella sezione Premi del sito di Odg Toscana.

