Lo sguardo dei bimbi sul mondo Tenerezze e coccole in vacanza

Da una parte ci sono loro, i bambini che con i loro sguardi ingenui e innocenti ci fanno dimenticare per un attimo le brutture che in questo mondo regnano sovrane. Dall’altra i “nonni“ che non sono proprio i loro ma è come se lo fossero. Due generazioni a confronto in questa calda estate che hanno trovato il modo di divertirsi lo stesso a modo loro. Dalla bella e dolce Sofia che contentisisma del suo gelato al cioccolato e della giornata trascorsa al mare a Follonica ci spostiamo addirittura in Grecia, a Santorini dove Elisa con un bel copricapo fattole dalla mamma per ripararsi dal sole saluta i nonni che le mancano davvero tanto. Nel frattempo Tessa appare quasi rapita da qualcosa, forse sono le danze alla festa dei saturnali di Maresca a san Marcello Piteglio.

A Città di Castello in provincia di Perugia l’allegra combriccola dei ragazzi di Unitre, ben 30 in tutto, si è riunita a Gragnano (Arezzo) per ricordare i bei tempi universitari e per girare un video amatoriale.

LuCri