Lo sentì rincasare in anticipo "Tanto va la gatta al lardo..."

Marco

Vichi

Gianna stava tagliando le arance per la macedonia, e quando sentì il rumore della porta d’ingresso che si richiudeva, istintivamente guardò l’orologio appeso al muro della cucina. Suo marito rientrava a casa sempre alla stessa ora, alle diciannove e venticinque. Quel giorno era in anticipo di sette minuti. Lo vide apparire sulla soglia della cucina, sembrava ubriaco, aveva uno strano sorriso stampato sulla bocca, un sorriso idiota, ma luminoso. Gianna fece finta di nulla, aspettando che fosse lui a parlare, e gli gettò un bacio da lontano.

“Hai fame, amore?”

Alfredo si allentò la cravatta, se la sfilò dalla testa e la tenne in mano come un trofeo. Vacillò nel vano della porta, si resse allo stipite, poi la fissò sorridendo.

“Tanto va la gatta al lardo...” disse, sempre sorridendo.

“Come dici?” fece Gianna. Lui se ne andò verso la camera.

“Tanto va la gatta al lardo!” disse più forte.

Lei pensò che fosse impazzito. Lo pensò con rabbia, perché aveva avuto paura. Quel sorriso non glielo aveva mai visto. Doveva assolutamente parlarne con Luca, doveva sfogarsi. Le si era infilata dentro una tensione insopportabile.

Sentì che suo marito si preparava a fare la doccia, e quando le arrivò all’orecchio il rumore dell’acqua, si mise il cappotto e uscì di corsa. Una doccia dura almeno un quarto d’ora, pensava, e lei aveva assolutamente bisogno di vedere Luca, anche solo per un minuto. Si mise a correre. Luca abitava nel palazzo accanto. Si erano conosciuti per caso al supermercato, un paio di mesi prima. Suonò il campanello sperando di trovarlo in casa, e quando sentì la sua voce nel citofono, un’ondata di calore la investì dalla testa ai piedi.

“Chi è?”

“Sono Gianna, ti prego fammi salire.”

“Che succede?”

“Aprimi, ti prego.”

Il portone scattò e lei lo spinse forte con le due mani. L’ascensore era occupato, e si lanciò verso le scale. Arrivò al terzo piano con la lingua di fuori, accaldata, sudata. Luca era sulla porta.

“Amore, che ti succede?” le disse, preoccupato. Gianna entrò come una valanga, chiuse subito la porta e lo abbracciò. Passò almeno un minuto prima che potesse parlare. Poi finalmente fece un bel respiro.

“Oggi è tornato a casa prima del solito... Sorrideva... in modo strano...”

“Strano?”

“Sai che mi ha detto?”

“Cosa?”

“Dio che paura...”

“Che ti ha detto?”

“Si è slacciato la cravatta così... In questo modo...” E fece il gesto.

“E allora?”

“E poi se l’è sfilata... Così... Come se si togliesse un cappio dal collo...”

“Dai, ora calmati e dimmi cosa ti ha detto... Perché tremi?”

“Ha detto... Tanto va la gatta al lardo...”

“E poi?”

“Poi nulla, ha detto solo questo, e lo ha ripetuto un’altra volta.”

“Tutto qui?”

“Tutto qui...”

“Mah, pensi che...” cominciò lui, ma in quel momento suonarono al campanello, e un po’ perplesso andò ad aprire. Sulla porta apparve il marito di Gianna, sbarbato, pulito, senza cravatta e con la camicia aperta. Lei sbiancò, senza più fiato. Alfredo sembrava più alto, e sorrideva esattamente come prima. “... che ci lascia lo zampiiino!” disse. Posò due grandi valigie sulla soglia, e se ne andò a passi gioiosi.