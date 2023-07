Lo chiamano ancora Trinità Il Far West sbarca a Montecarlo

Bud Spencer e Terence Hill mania a Montecarlo. Parte questa sera a Montecarlo, al fresco delle colline lucchesi, l’edizione 2023 del "Terence Hill e Bud Spencer celebration", il grande happening dedicato ai due mitici attori. L’idea e il progetto sono del presidente del locale club calcistico, Giacomo Carrara. Per gli appassionati toscani del genere, si tratta di un appuntamento da non perdere. Ci sarà anche la statua dedicata a Carlo Pedersoli. Come ricorderete era a Livorno, voluta dall’allora sindaco Nogarin. Poi venne rimossa e gli organizzatori dell’evento l’hanno riportata in vita. Nel 2024 si proverà ad avere di persona il vero Terence, alias Mario Girotti, il popolare Don Matteo. "Negli spazi del nostro stadio – spiega Giacomo Carrara - saranno proiettati i più grandi successi della coppia sul grande schermo, con riferimento particolare al personaggio cinematografico di Trinità, apprezzato anche da i giovani che hanno rivisto il film dopo, visto che non erano nati quando uscì. Il pubblico potrà diventare assoluto protagonista. Come? Con i cosplayer: ci si potrà vestire come i due miti o in altra maniera. Simulare duelli western e divertirsi in ogni modo. Per una location adeguata sarà ricostruito un saloon e non potrà mancare la classica gara di birra e salsicce. Vincerà ovviamente chi ne ingurgiterà di più in un tempo limite prestabilito. Il divertimento è assicurato – conclude Carrara, – anche perché si può venire anche semplicemente per bere e stare al fresco con musica e stand gastronomici e molto altro, per otto serate che promettono spettacolo".

Il via stasera, poi la manifestazione proseguirà nelle serate di venerdì 21, sabato 22, domenica 23 e la prossima settimana, sempre dal giovedì alla domenica il 27-28-29 e 30. Tutte le sere gastronomia, (anche per bambini), film, musica, cosplayer (con possibilità di vestirsi a tema), gara di birre e salsicce nel vero stile western.

Massimo Stefanini