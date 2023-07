Lo abbandoni? Rischi l’arresto

Con l’estate esplode il fenomeno dell’abbandono degli animali. Aduc, segnalando la campagna di Enpa, ricorda che lasciare un animale in strada è un reato che può essere punito con l’arresto fino a un anno o con una multa fino a 10mila euro. "Se assisti ad un caso di abbandono, non voltarti dall’altra parte - è l’invito dell’associazione - e denuncia alle forze dell’ordine i colpevoli. Raccogli, se puoi, le informazioni necessarie ad individuare i responsabili, come il numero di targa".

E’ possibile inoltre chiamare il numero unico 118, istituito per intervenire a tutela dell’uomo in situazioni di emergenza: un gatto ferito che si trascina in mezzo alla strada, un cavallo che fugge impaurito, un cane aggressivo che vaga in un quartiere, una pecora entrata in autostrada attraverso un varco della recinzione, giusto per fare degli esempi, rappresentano senz’altro possibili fonti di pericolo per l’uomo e il 118 non dovrebbe esitare a intervenire o, altrimenti, dare informazioni utili sugli enti a cui rivolgersi a livello locale. È importante tenere presente che un cane vagante non sempre è stato abbandonato ed è possibile che il suo proprietario lo stia cercando. "Per questo – dicono da Aduc - è bene contattare subito la polizia municipale competente nel Comune del luogo di ritrovo (chi si appropria di un cane vagante senza avvisare l’autorità competente per il ritiro, commette il reato di “appropriazione indebita”). Nel caso il ritrovamento avvenga in prossimità di binari ferroviari, bisogna contattare la polizia ferroviaria, se invece avviene in autostrada, strade statali o provinciali, la competenza è della polizia stradale". Se per strada, anziché in un cane, ci si imbatte in un gatto, prima di prenderlo occorre essere certi che sia veramente in difficoltà perché potrebbe anche appartenere ad una colonia felina o appartenere a qualcuno che abita in zona. "E’ fondamentale, quindi - conclude Aduc - diffondere il più possibile la notizia del ritrovamento telefonando al comando di polizia municipale del Comune di riferimento, anche perché potrebbe essere già stato segnalato lo smarrimento da parte dei proprietari".

Lo scorso fine settimana l’Enpa

(Ente nazionale Protezione Animali) ha organizzato in oltre 100 piazze italiane la Giornata nazionale contro l’abbandono. Il titolo ’ Basta scuse’ "vuole far riflettere sulla mancanza del senso di responsabilità che, spesso - sottolinea Carla Rocchi, presidente nazionale Enpa - induce le persone a darsi delle giustificazioni plausibili per compiere un gesto inqualificabile: l’abbandono. Se è vero che il fattore economico è una realtà, è anche vero che accogliere un cane o un gatto in famiglia deve essere una scelta consapevol".

Monica Pieraccini