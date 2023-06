Livia Turco ad Arezzo per la presentazione del libro "Compagne"

Arezzo, 15 giugno 2023 – Giovedì 22 giugno, alle ore 17:00, presso l'Auditorium B. Buozzi della CGIL di Arezzo, si terrà un incontro organizzato dalla Conferenza provinciale delle donne democratiche in collaborazione con i Giovani Democratici e la Federazione del PD.

L'ospite d'onore sarà Livia Turco, Presidente della Fondazione Nilde Iotti e già Ministra dei governi di centro sinistra per la Solidarietà Sociale e della Salute.

Durante l'incontro, verrà presentato il libro "Compagne", scritto da Livia Turco con l'intento di parlare soprattutto alle giovani generazioni, presentando le protagoniste e le battaglie di ogni periodo storico che hanno segnato la storia delle donne.

L'editore Donzelli sottolinea come il contenuto del libro metta in luce il ruolo determinante delle donne nelle importanti lotte per la democrazia, il miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori e delle lavoratrici, il divorzio, l'autodeterminazione, la proposta di un nuovo concetto di welfare e la lotta contro la violenza sessuale.

Attraverso il suo percorso politico e personale, Livia Turco narra nel libro il legame tra le donne e la società, sottolineando l'importanza del lavoro di squadra e della vera sorellanza.

In questo momento storico, è fondamentale una nuova relazione non solo tra donne e uomini, ma anche tra donne stesse che desiderano cambiare il mondo per creare una società di liberi e libere, in cui il passato sia sempre presente.