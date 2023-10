L’indagine sulla danza: torna la Democrazia del corpo

Quante cose può raccontare un corpo in movimento? Moltissime. I linguaggi della danza e le sue declinazioni performative riescono, tra i tanti significati culturali, a diventare anche dialogo e scambio tra le generazioni che si succedono. Così come accade nella rassegna "Democrazia del corpo", un progetto di Virgilio Sieni a cura del Centro di Rilevante Interesse per la Danza, che presenta più di un mese di programmazione a Cango Cantieri Goldonetta, in via Santa Maria 25. In calendario le proposte di maestri e giovani autori tra i più significativi della scena contemporanea, dal 4 novembre al 14 dicembre, tra performance, spettacoli e pratiche di Motus, Chiara Guidi, Jacopo Jenna, Roberto Zappalà, Alessandro Marzotto Levy, Claudia Caldarano e Simone Graziano, Cristiana Morganti.

"L’indagine sulla danza, sui linguaggi del corpo e le declinazioni performative agisce nel tempo delle azioni - spiega Virgilio Sieni – che riflettono su come le cose e gli altri tendono verso i gesti d’avvicinamento: il tempo passato e il tempo futuro s’avvicinano alla responsabilità del presente, al vivere il presente nelle sue forme poetiche e dunque politiche quale meta di scambio tra le generazioni che si succedono". Si inizia il 4 novembre alle 19 e il 5 novembre alle 17 con Motus e "Of the Nightingale I Envy the Fate", dell’usignolo invidio la sorte, con al centro la figura, e la sorte, della profetessa Cassandra. "Il Centro Virgilio Sieni è una delle grandi risorse culturali della nostra città – ha detto alla presentazione la vicensindaca e assessora alla Cultura Alessia Bettini -, che conferma ad ogni stagione la qualità dell’offerta ampliando il proprio raggio d’azione ben oltre la danza". Tutto il programma su www.virgiliosieni.it

Olga Mugnaini