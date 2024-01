L’inchiesta sulla gara per il trasporto regionale finisce in archiviazione per tutti i sedici indagati

Per la procura di Firenze non vi è una "ragionevole previsione di condanna" nei confronti dei sedici indagati e ha chiesto al giudice delle indagine preliminari l’archiviazione dell’inchiesta sulla maxi gara del trasporto pubblico toscano. Gli indagati erano sedici, suddivisi in tre filoni. Tra loro l’ex governatore della Regione Enrico Rossi, l’ex assessore ai trasporti Vincenzo Ceccarelli, e i vertici di Autolinee Toscane, la società che si è aggiudicata l’appalto per la mobilità su gomma nel 2015 e che nel 2020 venne perquisita contemporaneamente ad alcuni uffici regionali.

L’inchiesta era nata da un esposto di Cap e altre società che si erano riunite per partecipare alla gara: con l’avvocato Pier Matteo Lucibello è probabile che verrà presentata opposizione all’archiviazione: "Stiamo studiando le 20mila pagine dell’inchiesta", dichiara. I pm Turco e Nastasi avevano compiuto una prima tranche di accertamenti riguardanti gli atti della gara e il comportamento dei commissari. Un secondo filone riguardava alcuni aspetti finanziari dell’offerta presentata da Autolinee Toscane: secondo il consulente della procura, Poggiali, sono presenti "criticità" ma non "condotte fraudolente". La terza parte dell’inchiesta riguarda un episodio “aretino“: l’allora assessore Ceccarelli avrebbe chiesto ad Autolinee Toscane un subappalto per la Tiemme Toscana Mobilità. Per Ceccarelli, dice il suo legale Umberto Schiavotti, la richiesta di archiviazione era "attesa, stante la sua consapevolezza di non aver commesso mai nulla che avesse un qualche rilievo penale. Tanto più che la contestazione nasceva dal tenore di alcuni colloqui intercettati tra due altri indagati in cui vengono interpretate affermazioni asseritamente rese da Ceccarelli, proponendo gli interlocutori intercettati una loro chiave di lettura senza che, mai, il diretto interessato sia stato sentito profferire quelle frasi"