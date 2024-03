L’importanza di Cosimo nel libro di Giani

Domani a Prato si terrà la presentazione del libro sul primo Granduca di Toscana scritto dal presidente toscano Eugenio Giani (media partner Tv Prato che trasmetterà la registrazione mercoledì 6 alle 21.20). "Sono tanti i motivi per cui merita ritornare alla figura di Cosimo, primo granduca di Toscana. La sua figura va ben oltre il fascino che la famiglia dei Medici continua a esercitare e dall’immaginario che non smette di alimentare. Cosimo è il personaggio di casa Medici cui più si deve l’identità della Toscana. E di uno Stato, la Toscana, di cui fu lui il principale artefice. Dall’antica Repubblica fiorentina al Ducato e poi al Granducato di Toscana: è questo il passaggio che matura davvero solo al suo tempo e sotto il suo governo. Cosimo sta alla Toscana, così come Cavour sta al Regno di Italia" dice Giani (nella foto). Appuntamento alle 17 nel complesso monumentale di San Domenico (piazza san Domenico 8) per la presentazione del libro “Cosimo I Il Granduca di Toscana nella ricorrenza dei 450 anni dalla morte”, con una lectio magistralis del governatore. Sono previsti interventi della direttrice dei Museo diocesani Veronica Bartoletti e della Capo di gabinetto della Regione Cristina Manetti.