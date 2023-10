"Libriamoci" oltre i limiti. Leggere per capire gli altri

Talk, conferenze, film, presentazioni di libri e laboratori per bambini, tutti con un fil rouge: il senso del limite. Torna alla Spezia "Libriamoci. Leggere ovunque leggere comunque", rassegna culturale dedicata alla promozione della lettura, giunta alla tredicesima edizione, in programma da giovedì 19 a domenica 22 ottobre alla mediateca regionale ligure “Sergio Fregoso“.

"Un’iniziativa nella quale crediamo molto – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – per diffondere, attraverso varie modalità, il piacere e la curiosità verso il libro, vero e proprio veicolo di conoscenza e confronto con la realtà. Il Sistema Bibliotecario Urbano è ogni giorno impegnato nella promozione della lettura, fornendo un ventaglio di servizi di grande qualità in grado di andare incontro a ogni lettore in qualunque fascia d’età, e questo progetto è di certo il suo fiore all’occhiello".

Il libro e la lettura costituiranno il centro della kermesse che, grazie alla crescita avuta negli ultimi anni, è riuscita ad andare oltre il nostro territorio e a presentare al suo pubblico un ventaglio di grandi case editrici del panorama italiano e importanti autori, e anche attraverso i dialoghi con giornalisti, esperti e personalità locali, offrirà sia spunti di riflessione sia momenti di sollievo e leggerezza, com’è nel suo spirito.

Oltre alle presentazioni di libri, “Libriamoci“ offrirà incontri mattutini rivolti alle scuole, laboratori per bambini (gli unici con prenotazione obbligatoria sul sito www.libriamocisp.it) e serate con talk, musica e film, tutto a ingresso gratuito.

"Il limite, come ci suggerisce la tradizione ma anche il senso comune, è un confine – spiegano i promotori – . Geografico, certamente, ma lato sensu, una linea demarcatrice che ci separa e ci differenzia. La pelle, per esempio, è il confine del nostro corpo, abbastanza porosa da lasciarsi contaminare ma allo stesso tempo abbastanza compatta da trattenere tutto il nostro essere: ed è solo attraverso quel limite, la possibilità di una relazione con gli altri".

Marco Magi