Liberare gli ultimi ", la figura e l'opera di don Alfredo Nesi, proiezione foto e video, dialoghi a Romena

Arezzo, 14 luglio 2023 – Domenica 16 luglio alle ore 15 , presso l'Auditorium di Romena sarà presentato "Liberare gli ultimi " , la figura e l'opera di don Alfredo Nesi , proiezione foto e video , dialoghi , di e con Maurizio Petrucci e Giuseppe Nepi

Il gruppo Amici e Allievi di don Alfredo Nesi ha organizzato questo incontro in occasione della ricorrenza del Centenario della nascita di don Alfredo Nesi , che esercitò il suo Apostolato di Sacerdote Educatore Missionario , con l'Opera Madonnina del Grappa di Firenze , dal 1947 a Rifredi , sotto la guida di don Giulio Facibeni , dal 1962 al 1982 a Livorno nel Villaggio Scolastico di Corea da lui istituito , e dal 1982 al 2003 nelle favelas di Fortaleza in Brasile .

A Firenze esercitò il suo Apostolato con metodo innovativo alla Villa Favard di Rovezzano , e poi a Rifredi , per il rinnovamento della sede dell’Opera , voluto da don Giulio Facibeni . Il suo periodo formativo fiorentino fu arricchito da incontri , con Giorgio La Pira , Fioretta Mazzei , Nicola Pistelli . Continuò a frequentare a Barbiana don Lorenzo Milani , che era stato suo compagno di banco al Seminario di Cestello , accomunati da idee e metodi . A Livorno istituì il primo Istituto Comprensivo Scolastico d’Italia ,con Asilo , Scuole Elementari , e la Nuova Scuola Media Sperimentale , col risultato di un azzeramento dell’abbandono scolastico nel quartiere Corea in cui operava , attività poi riconosciuta con Decreto dal Ministro della Pubblica Istruzione Malfatti . Per la prima volta si ebbero il Collegio unico dei Docenti e i Corsi di Formazione degli Insegnanti . Per tutto questo Don Nesi , ricevette la Medaglia d’Oro al Merito per la scuola , l’arte e la cultura del Presidente della Repubblica Sandro Pertini . Dal 1992 , continuò la sua Missione nella Favela di Jurema Guadalajara , nella sconfinata area metropolitana di Fortaleza , costruendo un Centro Socio Educacional Sanitario , sull’esempio di Rifredi e Livorno , con scuola , corsi di avviamento professionale , servizi ambulatoriali , per “dare la parola a chi non ce l’ha” , come diceva don Milani e per “dare ai poveri le cose migliori “ , secondo don Nesi . Distribuiva oltre 800 pasti giornalmente , e per combattere la monoalimentazione della favela , causa di gravi malattie dell’Infanzia , costruì una fattoria , con l’Opera Madonnina del Grappa , per avere carne , latte , frutta fresca , verdure . Per fare questo ebbe aiuto e sostegno , anche economico , da esponenti di spicco della società fiorentina , come Cecchi Gori e Pontello.