L’ex capitale dell’acciaio "Qui rischiamo davvero la catastrofe industriale"

PIOMBINO (Livorno)

Da quasi dieci anni lo stabilimento siderugico di Piombino non produce più acciaio. L’altoforno è stato spento nel 2014. Si continuano a produrre, a fasi alterne, soprattutto le rotaie, Jsw Steel Italy è leader del settore e ha appena ottenuto una commessa da Rfi di oltre un miliardo di euro. Ma i vecchi impianti vengono smantellati, insieme ai ricordi di tanti operai che da anni sono fuori dal ciclo, in cassa integrazione. Lo stabilimento va avanti solo con i treni di laminazione, i sindacati sono sul piede di guerra a causa del silenzio assordante sulla vertenza piombinese. L’azienda ha però confermato l’intenzione di continuare a investire, "di portare avanti lo studio di fattibilità del forno elettrico con gli annessi e connessi opportuni per rendere fattibile tale opera e di un impianto di produzione di green energy per i quali sta aspettando la convocazione dei tavoli tecnici ministeriali in modo da procedere quanto prima alla sottoscrizione dell’accordo di programma", ha garantito il vicepresidente esecutivo Jsw Steel Italy Marco Carrai. La città guarda sempre più in maniera distaccata alle sorti dei quasi 1600 operai, fra Jsw e Piombino Logistics, senza rendersi realmente conto che la fabbrica rappresenta ancora la principale fonte economica del territorio.

Ma 15 anni di commissariamento e lotte sindacali, di promesse, di arrivi di imprenditori, di annunci e di visite dei politici di turno, sono veramente tanti. Il mondo in questi anni è cambiato, anche dentro la fabbrica. In molti sono andati in pensione. E a lottare per rilanciare la centralità del lavoro ci sono i sindacati. E ancora una volta sono Fim, Fiom e Uilm a lanciare l’allarme e lo fanno anche dal palco dell’Attivo regionale proponendo nel mese di luglio una grande mobilitazione guidata da Fim, Fiom e Uilm regionali a Piombino, che veda la partecipazione delle Segreterie nazionali dei metalmeccanici e il sostegno delle Confederazioni di Cgil, Cisl e Uil. "Rischiamo i titoli di coda, non solo per lo stabilimento siderurgico e per i suoi lavoratori, ma rischiamo una catastrofe anche perché quest’area di crisi complessa sembra abbandonata a se stessa da tutte le Istituzioni. Piombino è chiamata a dare una mano all’Italia per rispondere a un’emergenza energetica nazionale con il rigassificatore, ma poi si sono tutti dimenticati che dalla fermata dell’altoforno nel luglio 2014 ci sono ancora lavoratori che aspettano risposte e famiglie sempre più in difficoltà. E’ per tutte queste ragioni che è necessario tornare a mobilitarci". E non è un problema solo occupazionale, ma strategico, l’Italia ha bisogno di acciaio.

Ma. Pa.