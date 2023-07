Letture ad alta voce, la giornata nazionale al teatro Virginian

Arezzo, 5 luglio 2023 – Sabato 8 Luglio, presso il Teatro Virginian in via de Redi ad Arezzo si svolgerà la 14° Giornata Nazionale LaAV.

Durante la Giornata di Raduno dei lettori e delle lettrici verranno proclamati i 3 libri vincitori del Premio LaAV 2023, nelle categorie Premio LaAV dell’Anno 2023, Premio Libro Infanzia 2023 e Premio Libro Teen LaAV 2023. E il nuovo riconoscimento: Premio Speciale 2023 Giuria Tecnica Nausika conferito dalla giuria composta da esperti di lettura ad alta voce, formatori e formatrici senior sulla lettura ad alta voce e lo staff interno di Nausika. Ad attendere, insieme ai volontari, l’annuncio dei vincitori anche gli autori: Pierdomenico Baccalario finalista al Premio Teen LaAV 2023 con il suo “Il Grande Manca” edito da Il Castoro e Christian Antonini finalista nella stessa categoria con il suo “Il Cacciatore di Nubi” edito da Il Battello a Vapore. Mentre per la categoria Premio Infanzia sarà presente alla premiazione l’autrice Susi Danesin con il suo “Dlin dlon, ops, vrum! Scalda la voce, fai un saltello e accendi questo libro”, Parapiglia Edizioni.

LaAV Letture ad alta voce è il movimento nazionale di volontari che regalano agli altri letture ad alta voce da oltre 14 anni. Il motto di LaAV è IO LEGGO PER GLI ALTRI. LaAV è nata ad Arezzo nel 2009 all’interno di Associazione Nausika, per questo ogni anno, in estate, il raduno nazionale si tiene ad Arezzo.

Le volontarie e i volontari LaAV leggono per gli altri tantissimi libri, secondo una stima nel 2023 gli oltre 1.000 volontari LaAV di tutta Italia hanno letto per gli altri circa 250.000 pagine e messo in circolo quasi 1.500 titoli diversi.

Come funziona il premio LaAV? Ogni circolo sceglie e indica, tra tutto ciò che ha veicolato nell’anno, i libri belli che “fanno bene” e che rispondono alle seguenti caratteristiche: i libri devono essere stati pubblicati negli ultimi 2 anni, devono essere adatti alla lettura ad alta voce e devono raccontare una o più storie che aprano alla socializzazione di molti significati possibili.

La terzina dei finalisti viene poi definita da una giuria tecnica che ogni anno viene scelta fra: esperti di lettura ad alta voce, formatori e formatrici senior sulla lettura ad alta voce, scrittori e scrittrici, lo staff interno di Nausika e LaAV, il Direttivo di Nausika.

La parola ripassa infine ai volontari che, votando online, scelgono i vincitori di ogni sezione.

I vincitori e le vincitrici verranno proclamati Sabato 8 Luglio 2023, ad Arezzo, presso il Teatro Virginian, durante la 14° Giornata Nazionale LaAV.

Il voto è aperto, online, fino al 7 luglio alle ore 19.00.

Qui è possibile votare per i Premi Libri LaAV 2023: https://www.lettureadaltavoce.it/premi-libri-laav-2023-votazione/

Mentre per quanto riguarda il nuovo premio “Il Premio Speciale 2023 Giuria Tecnica” questo viene conferito dalla giuria al miglior libro tra i 9 titoli candidati nelle 3 categorie.

La 14° Giornata Nazionale LaAV è un’occasione di festa, riconoscimento, gratitudine reciproca, condivisione di stimoli e diffusione delle buone pratiche del movimento LaAV. Un movimento che promuove e sostiene la lettura e la lettura ad alta voce in tutta Italia.

Questo il programma della 14° Giornata Nazionale LaAV:

MATTINO:

10:00 - 10:30

Accoglienza, registrazione partecipanti, condivisione libera tra volontarie e volontari. Letture itineranti a cura del Circolo LaAV di Arezzo e del Circolo Teen LaAV di Arezzo.

10:30 - 11:00

Saluti Istituzionali.

Una storia per iniziare: apertura a cura del Direttivo LaAV.

Praticare l’ascolto condiviso: le Esperte di Lettura leggono per gli altri.

11:00 - 12:00

Racconti e socializzazione dentro e verso l’organizzazione di volontariato. Momento assembleare di scambio e confronto con presentazione timing e tappe.

12:00 - 13:00

Dlin dlon, ops, vrum! Scalda la voce, fai un saltello e accendi questo libro.

Incontro attivo con Susi Danesin, autrice ed esperta di tecniche di lettura.

13:00 - 13:30

Pierdomenico Baccalario racconta "Il grande Manca" Edizioni Il Castoro.

13:30 - 14:30

Pranzo e letture itineranti e circolari coordinate dal Circolo LaAV di Arezzo e aperte a chi desidera leggere per gli altri.

POMERIGGIO:

14:30 - 15:00

Chiacchiere in libertà e firmacopie con Pierdomenico Baccalario, Susi Danesin e Christian Antonini. In collaborazione con la Libreria Casa sull’Albero di Arezzo.

15:00 - 15.30

Christian Antonini racconta "il Cacciatore di Nubi" Edizioni Il Battello a Vapore.

15.30 - 16:00

Letture, ascolto, confronto sui libri finalisti dei premi LaAV e proclamazione dei libri vincitori dei Premi LaAV 2023: LIBRO LaAV DELL'ANNO 2023, LIBRO TEEN LaAV 2023, LIBRO INFANZIA LaAV 2023. E il nuovo riconoscimento: Premio Speciale 2023 Giuria Tecnica Nausika conferito dalla giuria.

16.00 - 16.30

Crescere: un movimento nazionale che conta.

16:30 - 17:00

Premiazione a sorpresa dei Circoli LaAV presenti e distribuzione gadget a tutti i partecipanti.

I libri finalisti ai Premi

Finalisti al Premio Libro LaAV Infanzia 2023:

Le caramelle magiche, Heena Baek, Terre di Mezzo, 2022

Dlin dlon, ops, vrum! Scalda la voce, fai un saltello e accendi questo libro di Susi Danesin e Francesca Carabelli, Parapiglia Edizioni, 2023

Un seme di carota, Ruth Krauss Topipittori, 2021

Finalisti al Premio Libro Teen LaAV 2023:

Il grande manca di Pierdomenico Baccalario, Il Castoro, 2023

L'imprevedibile viaggio di Coyote Sunrise, di Dan Gemeinhart, Giralangolo, 2022

Il cacciatore di Nubi, Christian Antonini, Il Battello a Vapore, 2021

Finalisti al Premio Libro Dell’Anno LaAV 2023:

Le regole della rabbia di Maria Paola Pesce, Pelledoca, 2022

I miei stupidi intenti di Bernardo Zannoni, Sellerio, 2021

Il rosmarino non capisce l'inverno di Matteo Bussola, Einaudi, 2022