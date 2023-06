“Letti di notte”, al via a Lucignano la rassegna letteraria

Arezzo, 16 giugno 2023 – Si chiama "Letti di notte", è il titolo della rassegna letteraria organizzata dalla Pro loco di Lucignano e dal Comune di Lucignano. Prevede 4 appuntamenti tra giugno e luglio 2023 e si svolgerà con modalità differenti all'interno del caratteristico centro storico medievale di Lucignano., uno dei Borghi più belli d’Italia. Nello specifico, il primo appuntamento è per sabato 17 giugno alle 21.30, con la scrittrice Paola Minussi che presenterà, nella meravigliosa cornice di Piazza San Francesco, il suo ultimo libro "L'archivista di Torrechiara". Segue poi venerdì 23 giugno una serata dedicata al centenario della nascita di don Lorenzo Milani, con vari brani estratti dalle sue opere. L'evento avrà inizio alle 21.30 da Piazza del Tribunale e proseguirà poi lungo le vie del centro storico di Lucignano, con modalità itinerante, spostandosi tra varie postazioni. Venerdì 30 giugno la serata sarà dedicata al centenario della nascita di Italo Calvino, con brani estratti da sue opere, letti sempre con modalità itinerante, con partenza alle 21,30 da Piazza del Tribunale. Per le due serate con modalità itinerante è previsto un accompagnamento musicale. La manifestazione si chiuderà venerdì 14 luglio con la lectio magistralis tenuta dal prof. Claudio Santori dal titolo "Il Paradiso ben temperato" (Dante e Bach, Piccarda - Par. III Canto), che si svolgerà in piazza San Francesco alle 21,30.