L’escalation di Lucca E’ nella Top 5 dei luoghi più ambiti d’Italia

di Fabrizio Vincenti

LUCCA

Lucca, è boom di turisti. La città delle Mura mese dopo mese diviene sempre più attrattiva per una fascia crescente di turisti, italiani e stranieri, che decidono, ecco una delle novità, di trattenersi per soggiorni che ora si avvicinano a tre notti di pernottamento, obiettivo inseguito da anni. E che il mese di luglio, complice la presenza dei concerti del Summer Festival, sia da sempre foriero di risultati positivi lo si legge anche dai dati che arrivano dal motore di ricerca internet Jetcost, che ha registrato come Lucca sia la meta regionale più ricercata sul web per le prenotazioni attraverso una comparazione dei dati del 2023 con quelli dello scorso anno.

Non solo: Lucca è tra le prime venti città a livello nazionale, sempre secondo quanto rilevato dal portale. Ma quella di Jetcost non è l’unica conferma: un’altra arriva dal Barron’s Magazine, una delle principali fonti di notizie finanziarie a livello internazionale, che fornisce analisi e commenti approfonditi su azioni, investimenti e più in generale sull’andamento dei mercati. Tra le colonne dell’edizione digitale del magazine, si legge infatti come la Toscana sia la destinazione italiana più richiesta da chi cerca immobili in Italia sul sito Gate-away, con il 23,24% di tutte le richieste, e con Lucca e Firenze che si piazzano nella top 5 delle città più ambite a livello italiano.

"Un risultato strabiliante - commenta l’assessore al turismo, Remo Santini - dovuto anche al calendario internazionale del Lucca Summer Festival, che in questo mese di luglio pone la città come capitale della musica a livello nazionale e attira naturalmente migliaia di visitatori, che approfittano dei concerti per godersi un soggiorno più ampio tra le bellezze nostrane. Questi continui riscontri sono una spinta in più per proseguire con la scrupolosa strategia di promozione, che sta portando frutti tangibili alla città e che dimostra ancora una volta le immense potenzialità del territorio".