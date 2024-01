Le suggestioni fotografiche di Lorenzo Tani in mostra

Arezzo, 17 gennaio 2024 – Al Cassero per la scultura italiana dell'Ottocento e del Novecento - Museo Civico di Montevarchi, fino al 25 febbraio 2024 prosegue la mostra “1personalex2” di Michele Liparesi e Sara Vasini, curata da Federica Tiripelli, direttrice del Museo, con l'obiettivo di favorire i talenti emergenti e incentivare nuove opportunità di crescita culturale e professionale.

Le opere dei due scultori, che utilizzano linguaggi molto diversi tra loro, dialogano con la collezione permanente del Cassero, creando lungo il percorso espositivo suggestioni completamente nuove ed inattese.

Per il museo di Montevarchi l'evento è stato anche l'occasione per riflettere e confrontarsi sui diversi linguaggi del contemporaneo. Le installazioni dei due artisti infatti – i grandi animali selvatici in rete metallica di Michele Liparesi e le centinaia di piccoli ditali da cucito riempiti di gesso da Sara Vasini – nei mesi scorsi sono state fotografate da Lorenzo Tani dell’associazione Fotoamatori F. Mochi che, con uno sguardo curioso e sensibile, ha raccontato la poetica di entrambi.

Le immagini sono state utilizzate per il catalogo della mostra, edito da Aska Edizioni, che verrà presentato al pubblico questo sabato 20 gennaio alle ore 17.00 e nell’occasione saranno anche esposte, in una mostra nella mostra, che proseguirà sino alla conclusione di 1personalex2.

Orario da giovedì a domenica: 10.00/13.00 e 15.00/18.00

Biglietti (Cassero + Mostra) Intero: € 4,00 Ridotto: € 2,00 (under 18 anni, soci COOP, CTS, ISIC, ITIC, Touring Club, titolari Mondadori Card, FAI, ARTSUPP, Selecard, tessera ICOM, tessera Studente della Toscana) Gratuito: over 65 anni, under 6, disabili e possessori di Edumusei Card.