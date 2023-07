Le Province riconquistano terreno Tornano competenti per l’ambiente La proposta di legge dell'assessora Monni ha sancito la restituzione di competenze in ambito ambientale alle Province toscane. Un importante riconoscimento dei loro ruoli, che comprendono controllo su rifiuti, bonifiche e intermediazione. Risorse umane e finanziarie necessarie per renderla operativa.