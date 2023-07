Le primarie? Lontane Europee, big in campo

Applausi e foto sorridenti con

i ’compagni’. Elly Schlein torna in Toscana nel triplo appuntamento a Cecina, Fiesole e Montemurlo. La segretaria attacca la ministra Santanché, rilancia la neccesità di cogliere interamente l’opportunità Pnrr

e lancia una segnale al popolo dem: "Il messaggio che porto è quello di continuare a muoverci sui temi che abbiamo messo

al centro della nostra estate militante". Quindi in campo

"per la lotta in difesa della sanità pubblica, per il diritto alla casa, per il lavoro con la questione

del salario minimo". E poi

"per la questione del clima

e dell’energia rinnovabile, fino alla contrarietà all’autonomia differenziata". La guida del Nazareno sa che il tempo stringe anche per i prossimi appuntamenti elettorali che vedono la Toscana protagonista: "Siamo molto rispettosi del percorso che i nostri territori,

gli iscritti e i gruppi dirigenti valutano di avviare. Saremo

in ascolto e ci metteremo al loro fianco per costruire la proposta più vincente per continuare

a dare buon governo" a Firenze "come a tante altre città", sottolinea. Nel frattempo il Pd sul territorio lavora pancia

a terra con la nuova segreteria guidata da Emiliano Fossi.

Nonostante un largo movimento dentro il partito chieda

la possibilità di allargare

la partecipazione in vista

delle scadenze elettorali con

le primarie (di partito o di coalizione), sembra chiaro che

la possibilità di consultazioni

per definire la candidatao

per Palazzo Vecchio e per Prato non si concretizzerà. Sul fronte delle candidature inizia il gran ballo anche delle Europee (voto a giugno prossimo). Posti importanti per nomi di rilievo.

Il primo a far parte della pattuglia dem candidata nel Centro Italia potrebbe essere proprio il sindaco uscente di Firenze, Dario Nardella ("Io sono a disposizione del partito, certo è che voglio dare il mio contributo al nostro dibattito, sono uomo libero", ha detto alcuni giorni fa), ma anche

il presidente del consiglio regionale ed esponente

di spicco dei dem pisani

Antonio Mazzeo.

L.C.