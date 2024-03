Le parole e la parità di genere: "Capire la realtà che cambia per abbattere ogni steccato"

FIRENZE

"Parole - Femminile Plurale", questo il titolo della 18ª edizione del Forum Donne di Avis Regionale Toscana – svoltosi ieri pomeriggio a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze – per fare il punto su linguaggio e parità di genere. A confrontarsi la sociolinguista Vera Gheno, il presidente del Gabinetto Vieusseux Riccardo Nencini e Anna Benedetto per l’Ordine dei giornalisti della Toscana. A moderare Guglielmo Vezzosi de La Nazione. I saluti istituzionali sono stati portati dall’assessora regionale alle politiche sociali Serena Spinelli dal vicepresidente Cesvot, Marco Mini, dal presidente nazionale Avis, Gianpietro Briola con la presidente Avis Toscana, Claudia Firenze e la direttrice Donata Marangio.

Subito dopo i relatori sono entrati nel vivo di un confronto incentrato sulla capacità – chiamiamolo potere – che l’uso delle parole possiede per determinare non soltanto la realtà che ci circonda, ma anche e soprattutto noi stessi e gli altri. "Per affrontare la questione del sessismo della lingua italiana – è stato il commento di Vera Gheno – parto dallo scritto di Alma Sabatini ‘Sessismo nella lingua italiana’, sottolineando che la preposizione usata non è casuale. Come tutte le lingue di cultura, l’italiano non è sessista di per sé, ma nel modo in cui scegliamo di impiegarlo. La nostra lingua si porta dentro un’identità androcentrica che nel corso dei secoli ha considerato la donna un accessorio, uno scarto genetico. Dunque la lingua non può che riprodurre queste dissimmetrie, e la forma base delle parole è maschile. Sono però ottimista, perché seppur lento, il cambiamento si sta verificando: la lingua cambia al cambiare della realtà; ogni giorno vengono create parole nuove, per identificare qualcosa che prima non c’era e che adesso è entrato a far parte della realtà. Se non nominiamo un problema non significa che non esista, ma è certo che viva in secondo piano. Usare anche i vocaboli al femmile serve quindi per abituare il cervello alla normale alternanza dei generi". Riccardo Nencini ha commentato il modo in cui le giovani generazioni percepiscono il cambiamento – della lingua come della società – attraverso l’utilizzo delle più moderne tecnologie: "L’intelligenza artificiale applicata ai vari temi umanistici permette la stesura di testi perfetti dal punto di vista grammaticale. Ma dobbiamo stare attenti a non far perdere alla parola quella dimensione umana, profonda, che ci ha portato ad essere ciò che siamo; se un ragazzo scrive in un messaggino ‘tvb’ non è come scrivere ‘Io ti amo’".

Ad Anna Benedetto è spettato il compito di spiegare la gestione delle notizie da parte dei media nel rispetto di genere: "Il Testo unico dei doveri del giornalista nasce dall’esigenza di armonizzare una serie di documenti deontologici che hanno avuto un lungo percorso di genesi. Per quanto riguarda casi di femminicidio, violenza, molestie, discriminazioni e fatti di cronaca, che coinvolgono aspetti legati all’orientamento e all’identità sessuale, il giornalista deve prestare attenzione ad evitare stereotipi, espressioni e immagini lesive della dignità della persona ed attenersi ad una narrazione rispettosa anche dei familiari delle persone coinvolte". Poi tutti al teatro Niccolini per lo spettacolo "Perfetta" con Geppi Cucciari.

Caterina Ceccuti