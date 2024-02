Le Olimpiadi del Cuore. Galà per gli alluvionati. Top chef, musica e comici

Ci saranno l’autore Mogol, il cantante Pago e la sua band, l’Orchestra da Camera di Firenze, la pianista Giulia Mazzoni, gli inviati di "Striscia la notizia", lo chef stellato Giuseppe Mancino del Principe di Piemonte di Viareggio, con la sua brigata di cucina. E ancora l’attrice Valeria Marini, madrina della serata, insegnanti e ragazzi degli istituti alberghieri fiorentini Buontalenti e Saffi, che cureranno il servizio in sala. Tanti protagonisti, il prossimo 20 febbraio (ore 19), a Villa Castelletti, a Signa (Fi), per il "Galà del cuore", evento benefico organizzato dalla Onlus "Olimpiadi del cuore" di Paolo Brosio per raccogliere fondi a favore dei territori colpiti dall’alluvione di novembre. L’iniziativa, col patrocinio della Regione, del Comune di Campi, delle Misericordie e della Nazionale italiana cantanti, è stata presentata ieri a Palazzo Strozzi Sacrati, a Firenze, con il governatore Eugenio Giani, lo stesso Paolo Brosio, i sindaci di Campi Bisenzio e Quarrata e molti altri. "Riempiamo tutti i tavoli nel nome della solidarietà – ha detto Brosio – Il volontariato in questa come in tante altre drammatiche vicende italiane ha svolto un ruolo fondamentale. Per il galà di Villa Castelletti, location concessa gratuitamente dalla famiglia Allegri, abbiamo previsto un programma vario che soddisfa tutti i gusti: buona cucina, musica e comicità. La nostra gente alluvionata ha perso tutto e ha bisogno di aiuti concreti: noi siamo qui per dare loro una grande mano con il sostegno di Regione e Misericordia che svolgono un ruolo fondamentale".

Durante il galà è previsto anche un importante momento di arte visiva con l’installazione a cura dell’artista delle luci Marco Nereo Rotelli, che proietterà sulla facciata di Villa Castelletti i versi del grande poeta Mario Luzi. "Ringrazio Brosio e le Olimpiadi del Cuore per questo atto di solidarietà verso tutte le persone colpite dall’alluvione del 2 e 3 novembre – ha detto Giani – Il nostro pensiero è sempre rivolto a loro e alle otto vittime di quei terribili momenti. Voglio sottolineare il ruolo fondamentale del volontariato, una realtà che rende grande la Toscana, ma oltre all’impegno della società civile, della Regione e delle istituzioni locali, serve il supporto dello Stato". Per maggiori dettagli www.olimpiadidelcuore.it. Per prenotazioni: [email protected]; 338.7050751.