Le grandi avventure dei nostri lettori Un pieno di divertimento per tutti

FIRENZE

A Giotto sembra piacere l’altalena naturale sospesa sul mare cristallino e Stefano Battistini ha colto l’occasione per cogliere il momento in una foto-ricordo della vacanza con il suo amico a quattro zampe in località Puntone a Scarlino. Fuga romantica invece per Gemma e Luigi che si fanno fotografare in un bacio appassionato sul materassino nella location (anch’essa romantica) della spiaggia Conca Verde, un paradiso naturale in Sardegna. Mare e relax per Domenico e Patrizia in vacanza a Castagneto Carducci. Simonetta,Marilena,Simonettina invece non perdono tempo e si fanno scattare una bella foto, sorridenti e in compagnia, nel borgo di Carda.

Un pieno di divertimento e di risate da “sganasciarsi“ per Laila e Donatella che dopo lo spettacolo di Alessandro Paci a S. Macario a Lucca sono corse a salutare il comico e alla fine sono andate a casa con una bellissima foto ricordo.