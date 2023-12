Le estenuanti trattative: "Hanno deciso i segretari"

Giornata convulsa, ieri, in Consiglio regionale, finita con l’approvazione dell’emendamento che prevede l’aumento dell’addizionale Irpef per i redditi sopra i 28mila euro.

Dopo estenuanti trattative andate avanti alla presenza dei segretari regionali Dem e Iv, Emiliano Fossi e Nicola Danti, l’atto è passato col voto del Pd e l’uscita dall’aula dei consiglieri di Italia Viva Stefano Scaramelli e Maurizio Sguanci.

"La pace tra Pd e Iv ha un prezzo: 200 milioni, e saranno i toscani a pagarlo – hanno detto Irene Galletti e Silvia Noferi, del Movimento 5 Stelle -. La decisione è stata presa dai segretari dei due partiti di maggioranza, nelle segrete stanze del palazzo, insieme al presidente Giani, escludendo le opposizioni, che hanno atteso per ore l’esito di questo negoziato per poltrone da sindaco o chissà cos’altro. Il Consiglio Regionale, ancora una volta, è stato privato del suo ruolo".

"In un momento di particolare difficoltà economica per molti, il presidente Giani decide di aumentare la tasse - ha dichiarato Elena Meini, della Lega, che con i colleghi ha portato in aula lo striscione con la scritta Giù le mani dalle tasche dei cittadini toscani! -. Il Pd racconta ora la novella che tutte le colpe siano da appuntare al Governo. Sarebbe serio che Giani affidasse la delega al Bilancio ad altri, dato che la sua gestione è dilettantistica e dannosa".

"Oggi abbiamo incontrato 13 sigle sindacali di medici e infermieri – il comento di Diego Petrucci, Francesco Torselli e Vittorio Fantozzi di Fratelli d’Italia – con le quali vogliamo capire come spendere meglio. Un’iniziativa che avrebbe dovuto intraprendere il governatore almeno un anno fa, in modo da evitare il buco di bilancio. Daremo il nostro sostegno alla task force per razionalizzare la sanità toscana, solo se Giani coinvolgerà i sindacati di medici e infermieri e i direttori generali". "Non c’è Regione che, in assenza del payback, abbia alzato l’Irpef. Nessuna Regione ha addotto motivazioni simili" ha detto Marco Stella (Forza Italia) - Com’è possibile che nel bilancio preventivo 2023 vi sia stato un pareggio e che oggi ci troviamo a fare un emendamento per il 2023 da più di 200 milioni di euro?”.

"Non abbiamo trovato una sintesi – ha commentato Stefano Scaramelli (Iv) – ma non vuol dire che non siamo consapevoli della necessità di queste risorse. Ci sono stati anche dei possibili punti di incontro e di avvicinamento – ha proseguito riferendosi all’impegno a ridurre nel 2024 l’imposta – ma non è quello che intendevamo".

In difesa della manovra il capogruppo Dem, Vincenzo Ceccarelli. "Oltre a reperire ulteriori risorse per la sanità – ha detto – la manovra me impegna di nuove per la difesa del suolo (160 milioni di euro) e i giovani, offre risposte adeguate sul versante sociale (Erp e contributo affitto), destina ingenti fondi per la cultura. Si sono riscontrati problemi sul servizio ferroviario e lì dobbiamo intervenire con più forza. Riguardo alla sanità regionale, la sua eccellenza è certificata da tutte le agenzie nazionali e per noi è fondamentale continuare a migliorare".