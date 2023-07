Le Donne di Shakespeare e Teatro Archeologico, a luglio doppio appuntamento con rumorBianc(O)

Arezzo, 22 luglio 2023 – Per rumorBianc(O) la seconda metà di luglio sarà un periodo molto vivace. Domenica 23 luglio alle ore 18.30 la Fortezza Medicea di Arezzo ospiterà infatti un’altra replica di Le Donne di Shakespeare; in più il 28, 29 e 30 luglio rumorBianc(O) si trasferirà in Valdichiana, al Parco Archeologico del Sodo di Cortona, per vivere insieme agli spettatori la quinta edizione del festival Teatro Archeologico.

Nell’ambito della rassegna Estate in Fortezza, domenica prossima Desdemona (Giulia Rupi), Lady Macbeth (Alessandra Bedino), Ofelia (Chiara Cappelli) e Giulietta (Elena Ferri) saliranno sul palco svelando una versione contemporanea delle paladine del Bardo, frutto della drammaturgia originale di Camilla Mattiuzzo. Sarà la fool Carlotta Mangione a fare da trait d’union fra i quattro monologhi di Le Donne di Shakespeare. Oltre al teatro, anche la musica della violinista Elena Rocchini e la micro visita guidata in Fortezza a cura di Chiara Barbagli/Centro Guide Arezzo e Provincia faranno parte del mix culturale dell’iniziativa.

Dal 28 al 30 luglio, invece, Teatro Archeologico 2023 invita il pubblico al Parco Archeologico del Sodo, il sito custode dei famosissimi tumuli etruschi ai piedi della collina di Cortona, con un programma completamente rinnovato rispetto alle precedenti edizioni. La prenotazione, obbligatoria per tutti gli spettacoli e le attività, sarà possibile inviando un’e-mail a [email protected] o acquistando il ticket online su www.maec.app. L’evento, promosso da Museo MAEC, Comune di Cortona e Accademia Etrusca, è realizzato con il contributo della Fondazione CR Firenze, in collaborazione con Sosta Palmizi, in accordo con la Direzione Regionale Musei della Toscana e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo, con il sostegno di Cortona Photo Academy.

“Le nostre due proposte teatrali per l’estate hanno più di un aspetto in comune – dichiara Chiara Renzi, presidente di rumorBianc(O) – Con entrambe vogliamo invogliare le persone a diventare spettatori di teatro in luoghi non convenzionali e creando con loro un rapporto meno formale di quello che si instaura di solito fra una platea e chi recita sul palco. La contaminazione con altre forme di cultura o il semplice intrattenimento è essenziale in questo processo secondo noi. Con la replica di domenica prossima riportiamo in centro città un’opera che parla di donne, relazioni e, di conseguenza, di stereotipi di genere. L’amore è un tema centrale anche in alcuni spettacoli di Teatro Archeologico 2023, che è il nostro festival del cuore. Non vediamo l’ora di accogliervi in tantissimi sotto il cielo di Cortona!”.

TA 2023 – IL PROGRAMMA

Venerdì 28 luglio si parte alle 19 con l’aperitivo-spettacolo in compagnia di Stivalaccio Teatro e di Buffoni all’inferno (con Matteo Cremon, Michele Mori, Stefano Rota; soggetto originale e regia Marco Zoppello, maschere e carabattole Stefano Perocco e Tullia Dalle Carbonare, musiche originali Ilaria Fantin, produzione Stivalaccio Teatro | aperitivo + teatro 20 euro). I presenti verranno trasportati con la fantasia nell’oltretomba, all’epoca della peste di Venezia nel Cinquecento e alla presenza di Belzebù e di tre giullari dell’Ade. Le prelibatezze di Chiara Castellucci/Zenzero & Cannella, preparare direttamente nel suo food truck, saranno il cibo della convivialità da picnic della serata.

Gli appuntamenti di TA 2023 riprendono sabato 29 luglio con il talk archeologico curato da Libri Parlanti alle ore 18.30. Questo momento di confronto e divulgazione, dedicato alla presentazione del libro Un’altra donna, vedrà come ospiti Simona Rafanelli, etruscologa e direttrice del Museo Civico Archeologico "Isidoro Falchi" di Vetulonia e Jennifer Guerra, giornalista, scrittrice e autrice del volume. Dopo aver visitato il book point di Libri Parlanti e degustato l’aperitivo food truck sempre made by Zenzero & Cannella, alle 21.15 si alza il sipario su Il nostro amore schifo della compagnia Maniaci d’Amore, una specie di guida illustrata della prima esperienza sentimentale, rito di passaggio obbligato prima della tiepida stabilità dell’età adulta (scritto da e con Francesco d'Amore e Luciana Maniaci, messinscena e luci Roberto Tarasco | teatro 8 euro - aperitivo 15 euro).

Domenica 30 luglio è la giornata più piena nella road map di TA 2023. Si comincia alle ore 9.30 – il punto di ritrovo sarà Piazza della Repubblica a Cortona – con la passeggiata archeologica affidata a Silvia Vecchini di Omnia Guide, che condurrà i partecipanti tra vicoli e scorci mozzafiato alla scoperta delle meraviglie della cittadina etrusca fino alla Tanella Angori, una tomba del II secolo a.C. Αλς - forme di vita sarà la performance itinerante in collaborazione con Sosta Palmizi, ideata e interpretata dalla danzatrice Chiara Marolla con l’aiuto alla drammaturgia di Cinzia Sità, che si svolgerà durante il tour guidato. Nei movimenti della protagonista il pubblico potrà sperimentare a pieno le suggestioni dell’intreccio tra storia locale e teatro prima del brunch offerto da Chiara Castellucci (tour guidato + performance itinerante + brunch 20 euro).

Nel pomeriggio invece spazio ai più piccoli. Insieme ad ATI (Coop Itinera, AION cultura e Coop Culture), rumorBianc(O) coinvolgerà i bambini in un laboratorio didattico gratuito sulle cerimonie e i regali di matrimonio nella cultura etrusca. Doni e Riti, questo il nome del workshop archeologico – età consigliata dai 5 ai 12 anni –, inizierà alle 16.30, poco prima dell’arrivo della gelateria itinerante che regalerà a tutti l’opportunità di una fresca merenda sull’erba del Parco del Sodo. Sullo stesso prato, alle 18.30, avrà luogo l’ultimo atto di TA 2023, un esempio di teatro tout public organizzato in collaborazione con Sosta Palmizi. Un uomo e una donna che vivono insieme da “100 anni” allevando rose è lo spunto iniziale di Gonzago’s Rose della compagnia Tardito/Rendina (idea e interpretazione Federica Tardito e Aldo Rendina, musiche Bregovich‚ Prokofiev‚ Paolo Conte‚ Gino D'Auri‚ Lola Beltran, Mina |teatro 8 euro), un lavoro sull’incomunicabilità di coppia.