’Le devianze’, buona la prima. Un gran successo

Sala gremita e applausi a non finire per la prima al cinema La Compagnia del film a sfondo sociale ‘Le devianze’. Suicidio assistito, difficoltà di confronto con il mondo che cambia, vizio del gioco e tenori di vita al disopra delle reali possibilità economiche: tutto questo e molto altro è al centro del lungometraggio a sfondo sociologico prodotto con il patrocinio di Confcommercio Toscana e in collaborazione con il Festival del Cinema di Montecatini su soggetto di Alessandro Tassi e Mario Mariani, che si è occupato anche della sceneggiatura e della regia. ’Le Devianze’ racconta la storia intrecciata di cinque personaggi che attraverso il loro comportamento manifestano distacco dalla realtà per abbracciare devianze che mostrano allo spettatore il loro lato oscuro.

Nel cast Luciano Casaredi, che ha già lavorato in passato con i Fratelli Taviani, Tonino Cervi e Neri Parenti. "Interpreto un vecchio campione di motociclismo che vive di ricordi – spiega Casaredi –. Non riuscendo a trovare gli stimoli per continuare a vivere una vita da pensionato dopo un passato di celebrità e di successo. E’ stato molto bello ed emozionante lavorare a questo film. Alla prima abbiamo ricevuto applausi a scena aperta e tanti complimenti".

I personaggi del film appartengono a mondi molto diversi; diverse provenienze ed estrazioni sociali: un benestante con il vizio del gioco, un ricco industriale schiavo della droga, il direttore di un casinò abituato ad una vita al di sopra delle righe con escort, una donna in carriera che sceglie la via della prostituzione.

La vita di questi personaggi viene messa sotto una lente d’ingrandimento, mostrando come le loro vicende si intrecciano e come ciascuno si allontana da un cammino prevedibile per seguire la linea di una devianza che accontenta il proprio ego, ma porterà a risultati catastrofici per sé stessi e per la propria famiglia.