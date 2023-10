Le ’campionesse ribelli’ aprono l’"Officina della poesia" a Firenze

Tra le iniziative collegate a numerosi atenei italiani e ai loro Dams, aperto gratuitamente con il Sistema bibliotecario fiorentino, e il Mad Murate, domani alle 18.30 nella sala Sibilla Aleramo della biblioteca delle Oblate di via dell’Oriolo 24, aprirà il Master ’Officina della poesia, il teatro e le arti’ 2023~2024 e il professor Ugo De Vita terrà la lectio magistralis: ’Dal racconto alla drammaturgia’. Sarà proposto da ’Campionesse ribelli’ (Aliberti Edizioni) di Giovanni Tosco e Sandro Bocchio, una lettura con intermezzi al violoncello del musicista Andrea Sernesi.

Protagonista sarà Giulia Romolini, l’attrice fiorentina già diretta da De Vita, e con lei ci saranno Massimiliano Cardini, Leonardo Paoli ed Elena Cerbone. Il testo propone ritratti di grandi talenti sportivi: da Althea Gibson, la prima tennista di colore a scendere in campo in un torneo internazionale, a Kathine Switzer, che vinse i pregiudizi di chi era convinto che le donne non potessero correre la maratona; da Maria Toorpakai Wazir, che ha contrastato le rigidità dell’Islam diventando campionessa di badminton, a Simone Biles (suo il record di 23 titoli iridati nella ginnastica).

"La scrittura dell’originale - sottolinea De Vita - è predisposta di per sé a più linguaggi ed a diversi piani comunicativi: il testo spettacolare qui è costituito da una scelta di ’quadri’, per la scena. Occasione di porre cosi attenzione per i giovani aspiranti autori, di poter elaborare un proprio metodo drammatico". Ingresso libero.