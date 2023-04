Le Apuane uccidono Precipita in un dirupo con il suo cagnolino

di Paolo Pacini

LUCCA

Ancora una vittima sulle Alpi Apuane, ancora un’escursione domenicale finita in tragedia. A perdere la vita, in fondo a un dirupo di quasi 200 metri, è stata Giovanna Di Nardo, 56 anni, docente di flauto al liceo musicale "Passaglia" di Lucca. Nella rovinosa caduta in un tratto della cresta del Monte Cavallo, a più di 1800 metri di quota dove c’erano ghiaccio e neve, la donna ha trascinato con sé anche il suo cagnolino, morto sul colpo. Ferito gravemente l’accompagnatore, Christian Bertei, 32enne di Piazza al Serchio, ora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale pisano di Cisanello. Tratto in salvo dai soccorritori anche il suo cane, Dora, una femmina di Husky. Un bilancio pesante quello apparso agli occhi dei soccorritori del Sast. A dare l’allarme domenica sera era stato il marito, preoccupato per il mancato rientro della donna, intorno alle 22,45. Tramite l’app dello smartphone è riuscito a fornire ai soccorritori l’ultima posizione, nel "canale dei Lucchesi", appunto sul monte Cavallo, al confine tra le province di Lucca e Massa Carrara.

I tecnici della stazione di Lucca del Soccorso Alpino e Speleologico sono accorsi sul posto e hanno trovato per primo il 32enne alla base della parete già in avanzato stato di ipotermia, con un trauma alla schiena ed escoriazioni al volto. Il giovane è stato così stabilizzato, trasferito su una barella e trasportato a valle dove ad attenderlo si trovava l’ambulanza arrivata da Castelnuovo di Garfagnana con il medico. Poi è stato deciso il suo trasferimento in elisoccorso a Cisanello, dove si trova in prognosi riservata. La squadra dei soccorritori ha quindi trovato il corpo senza vita della donna in corrispondenza di un masso, all’incirca a metà del medesimo canale. La salma è stata trasportata a valle e, tramite il mezzo del Soccorso Alpino, fino al campo di Gorfigliano.

Il pm Antonio Mariotti, che ha aperto un fascicolo di "atti relativi", ha disposto un esame esterno, effettuato ieri pomeriggio dal medico legale Stefano Pierotti: fatali per la donna i violenti traumi al cranio e al torace. I due escursionisti, equipaggiati con indumenti e scarpe da trekking, avevano intrapreso il percorso della cresta Nord del Monte Cavallo, che parte dalla Foce di Cardeto e che si dirige fino alla vetta, una via più alpinistica che escursionistica intorno ai 1800 metri, dove c’erano molta neve e ghiaccio. Qualcosa è andato storto e ancora una volta la montagna non ha perdonato.

"Era un’insegnante apprezzata da tutti, un punto di riferimento della scuola – così il preside del Liceo artistico musicale Passaglia, Francesco Feola –. La sua morte ci ha sconvolto profondamente, dai colleghi agli studenti del Liceo musicale, dove la professoressa Giovanna Di Nardo era docente di flauto. Ma era molto conosciuta anche per il suo ruolo di co-referente della scuola. Le sue doti umane e professionali ci mancheranno... E’ un momento difficile".