L’artista Eva Robin’s allo Spina di Castiglion Fiorentino

Arezzo, 1 dicembre 2023 – Prosegue giovedì 5 dicembre alle ore 20.45 la stagione del Teatro comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino, con la direzione artistica dell’Associazione CapoTrave / Kilowatt, diretta da Lucia Franchi e Luca Ricci.

L’artista Eva Robin’s, la performer statunitense Rose Freeman, l’attrice e cofondatrice dei Teatri di Vita Patrizia Bernardi sono tra i protagonisti di “Evǝ”, lo spettacolo con cui Andrea Adriatico torna a confrontarsi con la fluidità di generi umani e teatrali. Rivisitazione di “The gospel according to Jesus, queen of Heaven. God’s New Frock” della drammaturga inglese Jo Clifford, “Evǝ” narra una storia che conoscono tutti, quella della creazione di Adamo ed Eva.

In scena una compagnia di tantǝ Evǝ che moltiplicano l’originario monologo in un coro di identità: oltre a Eva Robin’s, Rose Freeman e Patrizia Bernardi, saliranno infatti sul palco l’attore palestinese Anas Arqawi, Saverio Peschechera, storico collaboratore di Teatri di vita, e il danzatore e performer Met Decay.

va Robin’s alterna la sua presenza come attrice in televisione, al cinema (in film diretti da Dario Argento, Damiano Damiani, Maurizio Nichetti, Alessandro Benvenuti) e in teatro, dove debutta nel 1993 al Festival di Santarcangelo ne “La voce umana” con la regia di Andrea Adriatico, a cui seguono autori come Cocteau, Copi, Beckett, Jelinek e altri registi come Valter Malosti e Leo Muscato, che l’ha diretta in “Tutto su mia madre”, nomination al premio Ubu 2011.

Jo Clifford, drammaturga e performer inglese di base a Edimburgo, ha scritto oltre cento opere teatrali, e le è stato assegnato il premio Olwen Wymark. Durante il lockdown ha scritto svariati pezzi per teatri e radio inglesi, oltre che due brevi sequenze teatrali per la sua compagnia Queen Jesus Productions.

TEATRO COMUNALE MARIO SPINA Via Trieste, 7 - 52043 Castiglion Fiorentino (AR) Ingresso singoli spettacoli: Serale: € 18,00 / € 16,00 (soci Coop) / € 13,00 (under 35) Info e abbonamenti: [email protected] 0575.733063 - 366.3938794 www.kilowattfestival.it

