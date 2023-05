Arezzo, 4 maggio 2023 – L’Arezzo Celtic Festival è proiettato verso la nona edizione. Le date dell’evento sono state ufficializzate da venerdì 28 a domenica 30 luglio quando il parco Pertini di via Giotto tornerà ad animarsi con una formula ormai collaudata che unisce rievocazione storica, spettacoli, laboratori, conferenze, gastronomia e mercatini. I tre giorni dell’Arezzo Celtic Festival sono promossi dall’associazione Cerchio delle Antiche Vie e sono animati dall’obiettivo di far vivere un viaggio indietro nel tempo tra magie, tradizioni e costumi dei popoli antichi, andando a proporre un calendario con decine di attività a ingresso gratuito per tutte le età. L’apprezzamento e l’attesa di questa festa sono stati testimoniati dall’edizione del 2022 che, dopo due anni di stop, ha registrato la presenza di circa sessantamila visitatori che, dalla mattina alla tarda notte, si sono alternati nel cuore verde della città di Arezzo.

L’Arezzo Celtic Festival nasce per celebrare il rito celtico del “trionfo del sole” e si inserisce in un ciclo di appuntamenti che ha preso il via a fine aprile con la prima edizione del Beltane Celtic Festival per festeggiare la primavera e che proseguirà a ottobre al Castello di Sorci con la seconda edizione del Capodanno Celtico Samhain, andando così a proporre più eventi a tema con i diversi periodi dell’anno. La rassegna estiva troverà il proprio cuore nella ricostruzione degli accampamenti storici di celti, galli e romani che saranno animati da circa cento figuranti provenienti da tutta la penisola e che ospiteranno molti degli appuntamenti in calendario tra rievocazioni, tornei e workshop, permettendo così di vivere le emozioni di un incontro con la storia. Un’attenzione particolare sarà orientata al programma di intrattenimento che, dal pomeriggio alla tarda notte, vedrà alternarsi spettacoli con il fuoco, danze irlandesi, racconti, giocoleria e musica dal vivo con strumenti caratteristici quali arpe e cornamuse, poi verranno allestiti un mercatino con prodotti artigianali e un’area gastronomica dove assaggiare specialità di ieri e di oggi. «Il conto alla rovescia è iniziato - commenta Mauro Melis, presidente dell’associazione Cerchio delle Antiche Vie. - Nei giorni scorsi abbiamo archiviato con forte entusiasmo e grandi numeri il Beltane Celtic Festival che ha fatto affidamento su uno scenario suggestivo come il Castello di Sorci, e ora ci prepariamo a tornare al parco Pertini che, ormai da molti anni, è diventato la “casa” dell’Arezzo Celtic Festival».