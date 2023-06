L’Arcobaleno d’estate va in crociera Aperitivo sulle acque dell’Arno

di Rossella Conte

Con il vento in poppa prosegue la settimana di eventi in tutta la Toscana per Arcobaleno d’estate, l’iniziativa organizzata per l’undicesimo anno di fila dalla Regione Toscana insieme a La Nazione con il supporto di Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana e Vetrina Toscana. Dopo il successo di ieri sera ad Arezzo con il percorso tra gusto, musica e visite guidate alla fortezza medicea a cura di Confcommercio, oggi l’Arcobaleno d’estate colorerà il cielo di Firenze con l’aperitivo in crociera sull’Arno (su invito) per vivere Firenze da un’altra prospettiva a cura di Confesercenti Firenze e Confesercenti Toscana. Appuntamento alle 18.30 a bordo di ArnoBoat, il battello fiorentino elettrico e rispettoso dell’ambiente, che ospiterà il Brindisi sull’Arno. La crociera partirà dal pontile di lungarno Diaz e passerà proprio sotto Ponte Vecchio regalando un colpo d’occhio insolito per poi tornare al punto di ormeggio. "Iniziative come l’Arcobaleno d’Estate servono a promuovere una regione che non ha bisogno di essere promossa. E’ molto importante far conoscere esperienze e luoghi anche diversi che possano fare da volano al turismo" sottolinea Maila Betaccini, responsabile Turismo Confesercenti Toscana.

Sempre oggi alle 21.15 ci sarà il concerto di Irene Grandi in Passeggiata a Viareggio, offerto da Toscana Promozione Turistica (ingresso gratuito, prenotazione su: www.bitconcerti.it, www.comune.viareggio.lu.it mentre a Siena (ore 18) a cura di Guide Federagit Confesercenti Siena, visita guidata di palazzo Chigi Saracini (ingresso libero su prenotazione). Domani a Pitigliano (Grosseto) col Movimento Donne Confartigianato Imprese riflettori sull’arte orafa etrusca: convegno, visita al Museo Archeologico e aperitivo (info: tel. 0564 419611 - [email protected]). Infine, il 25 giugno ad Arezzo alle 17 (Fondazione Bruschi) presentazione del volume "La sottilità dell’aria: Arezzo e il suo territorio negli Archivi Alinari" a cura di Rita Scartoni (col sostegno di Fondazione Ivan Bruschi Intesa San Paolo). Il libro verrà regalato con La Nazione Arezzo il 29 giugno.