L’accordo con l’Albania alle Camere. Tajani: sarà ratificato con un ddl

"Il governo intende sottoporre in tempi rapidi alle Camere un disegno di legge di ratifica" del protocollo tra Italia e Albania sui migranti. Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani corregge così, nell’Aula di Montecitorio, il punto di vista dell’esecutivo, che aveva sostenuto non occorresse il viatico parlamentare in merito all’intesa siglata dalla premier Giorgia Meloni insieme all’omologo albanese Edi Rama. Il passaggio in Aula era invocato dalle opposizioni, che perciò si compiacciono del cambio di rotta. Riferendo alla Camera nel giorno dell’ennesimo naufragio, in cui è rimasta uccisa una bimba di due anni e otto persone si sono perse nelle acque di Lampedusa, il ministro degli Esteri smentisce ogni tentazione di dribblare l’autorità del Parlamento: "Il nostro governo non si è mai sottratto al dialogo e al vaglio del Parlamento".

C. Ros.