La vita appesa a un filo Leonardo ed Emma Il cuore di Viareggio sta lottando con loro

Attesa e speranza. E per chi crede, il conforto della preghiera. Ora dopo ora, giorno dopo giorno, Leonardo Brown ed Emma Genovali, i due ventenni rimasti coinvolti in un brutale incidente mentre andavano al mare, continuano a lottare tra la vita e la morte. Le loro condizioni rimangono gravissime. Sono uno di fianco all’altra, nel reparto di rianimazione dell’ospedale pisano di Cisanello dove sono arrivati poco prima delle 13 di martedì. "Noi li aspettiamo presto", si abbracciano gli amici fuori dall’ospedale. Mentre la polizia municipale continua a raccogliere testimonianze. I due ventenni erano insieme, in sella a una bicicletta elettrica. Procedevano in direzione mare, verso la spiaggia, alla ricerca di qualche ora di svago assieme prima di tornare al lavoro serale. Mancavano poche curve alla meta. Poi, a un incrocio infido, per motivi ancora da chiarire la bicicletta si è inclinata. Leonardo ed Emma sono scivolati verso il centro della carreggiata, proprio mentre dalla direzione opposta arrivava una moto. Il guidatore non ha potuto evitarli. Entrambi si sono schiantati di testa contro il veicolo, e purtroppo – ma d’altronde la normativa non pone obblighi di questo tipo, limitandosi a una "raccomandazione" – erano senza casco.

Sono stati trasportati d’urgenza a Cisanello – Leonardo su un’ambulanza della Croce Rossa, Emma col Pegaso – dove da lunedì combattono strenuamente per la vita. Leonardo, 21 anni da compiere a settembre, è arrivato in condizioni più gravi rispetto alla fidanzatina: è attaccato alle macchine, in attesa di qualsiasi segnale. Emma, un anno più piccola, mercoledì sera è tornata sotto i feri: i medici hanno dovuto operarla per ridurre la pressione intracranica. "Due ragazzi pieni di vita, solari", racconta tra le lacrime chi li conosceva bene. Così c’è una città intera che tiene le dita incrociate. Mercoledì sera, alla chiesa di Don Bosco, si è tenuta una veglia di preghiera animata dagli Scout di Viareggio. Tante persone hanno voluto esserci: chi crede, per pregare; qualcuno solo per far sentire la propria vicinanza e dare forza alle famiglie e agli amici. Per dare un briciolo di conforto in questi momenti bui.

"Questi sono Emma e Leonardo – ha scritto Manuela Guidi, la mamma del 21enne, a corredo degli scatti della veglia che ritraggono decine e decine di persone assiepate sulle panche della chiesa–; dimenticatevi quello che avete visto e sentito in questi giorni". E il riferimento, con ogni probabilità, è alle tremende foto scattate dai passanti subito dopo l’incidente, che in questi giorni hanno fatto il giro delle chat: il lato da brividi dell’iperconnessione, per il quale la famiglia di Leonardo sta valutando se sporgere denuncia.

Entrambi camerieri – lui in un’osteria di Pietrasanta, lei in una pizzeria di Lido di Camaiore –, sapevano vivere e coltivare le rispettive passioni. Leonardo è stato un portiere di calcio e ora, nonostante abbia solo 20 anni, insegna ai bambini del Lido di Camaiore come si sta tra i pali. Nel 2020 si è pure candidato alle elezioni comunali: a 18 anni, era il più giovane della tornata. Emma ama suonare: col flauto è bravissima, si è pure esibita in diversi circoli artistici della Versilia. Gli amici li aspettano, in campo e sul palco, con le dita incrociate.

Daniele Mannocchi