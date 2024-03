La vita accanto al Maestro. Puccini e Schnabl Rossi. Un’amicizia spericolata

Due grandi amici, a dir poco. Uno rintanato anima e corpo nella sua villa di Torre del Lago, antico rifugio di caccia dell’Elisa Baciocchi sorella di Napoleone Bonaparte che resse il Principato di Lucca e Piombino e poi fu Granduchessa di Toscana. L’altro eccentrico costruttore della sontuosa villa di Monte del Lago sul Trasimeno, santuario del dandismo stile Liberty austriaco. Torre del Lago e Monte del Lago, una fra le molteplici corrispondances, per dirla con Baudelaire, tra Giacomo Puccini, compositore d’opera tra i più amati al mondo di cui quest’anno ricorre il centenario dalla morte, e il colto e raffinato Riccardo Schnabl Rossi, figlio di una perugina e di un ottico ebreo nato in Austria.

Nato nel 1872, Riccardo Schnabl Rossi a soli diciotto anni rimasto orfano di entrambi i genitori, con demiurgica volontà e ingenti sostanze economiche pianificò una vita da sogno, inseguendo in tutte le capitali la grande musica, i suoi protagonisti, l’arte in genere e il “bel vivere”, tanto da essere annoverato dal prestigioso quotidiano “Le Figaro” negli avertissement mondain riservati in esclusiva alla “bella gente” della Belle Époque europea.

Puccini e Schnabl. Un sodalizio durato un quarto di secolo, ripercorso con lenticolare perizia dal giornalista Giampietro Chiodini nel documentato libro “La Belle Epoque sono io” (Morlacchi Editore), riecheggiante il celebre motto “Madame Bovary c’est moi” di Flaubert. Troppo a lungo dimenticata, la figura di Riccardo Schnabl Rossi, misconosciuto campione dell’alta società cosmopolita, tornò all’attenzione degli studiosi nel 1981 grazie a Simonetta Puccini, unica nipote del maestro lucchese, curatrice della pubblicazione di oltre centocinquanta lettere donate nel novembre del 1954 dal facoltoso musicofilo perugino al professor Guglielmo Barblan, direttore della Biblioteca del Conservatorio di Milano, dove aveva studiato Giacomo Puccini, poche settimane prima dell’improvvisa morte sopraggiunta al Grand Hotel Excelsior di Roma in circostanze mai accertate. Chiodini rimuove la coltre di damnatio memoriae che si è addensata su Riccardo Schnabl Rossi, “catalogato” giustamente come il più intimo amico di Puccini senza scavare però nei risvolti drammatici del suo vissuto. La scena cruciale della tempestosa “melodia” di Schnabl, che con rumore tambureggiò sulla stampa parigina, fu un triangolo amoroso con tanto di delitto passionale: il 16 aprile 1909, a Saint-Raphael, costa sud della Francia, Riccardo esplose tre colpi di pistola contro Lucienne Collet, avvenente demi-monde compagna di un uomo facoltoso divenuta sua amante, ferendola gravemente. Schnabl Rossi, grazie a testimoni eccellenti, in tribunale fu riconosciuto non colpevole, ma venne espulso dalla Francia.

Riccardo Schnabl Rossi, orgoglioso della sua peruginità, era finito nella vasta rete di sodali del cantore di Mimì, di Tosca, di Liù e di Turandot, quel Giacomo Puccini incantatore di platee in tutti gli angoli del pianeta. Il suo più stretto amico e confidente Riccardo Schnabl sembrò voler inseguire le orme del maestro assoluto del genere letterario “una vita irripetibile” Gabriele d’Annunzio: al pari di un principe rinascimentale transitare nell’esistente con straordinaria magnificenza.

Maurizio Sessa