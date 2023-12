La vettura si ribalta e finisce nel canale. Zia e nipote muoiono sulla Bientinese

BIENTINA (Pisa)

L’auto è finita nel canale (nella foto). E loro sono rimaste incastrate nelle lamiere. Sono morte così, ieri, poco prima delle 12, zia e nipote. La tragedia è successa sulla Bientinese. Le vittime sono Monica Donati di 62 anni di Pontedera e la nipote, Jenny Donati, di 40 anni di Bientina. Secondo una prima ricostruzione, al volante dell’auto c’era la nipote, quando il mezzo ha sbandato improvvisamente. Le due donne stavano viaggiando in direzione di Altopascio quando, in un tratto rettilineo, la conducente ha sbandato e la macchina è finita fuori strada ribaltandosi e finendo la sua corsa nel Canale Imperiale. L’incidente è avvenuto in una zona non distante dalla locale area di lancio dei paracadutisti. Per zia e nipote, purtroppo, non c’è stato nulla da fare malgrado il tempestivo intervento di alcuni automobilisti di passaggio che hanno estratto dall’auto le due donne. Sul posto i mezzi del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri di Pontedera per i rilievi di rito e di legge. In un primo momento era stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso. Le due salme sono state portate all’istituto di medicina legale di Pisa. L’auto sulla quale stavano viaggiando, si apprende, è stata posta sotto sequestro. Sulle cause del sinistro ci sono indagini in corso.

Carlo Baroni