La Versiliana delle meraviglie Ranieri libera tutti i sogni in volo

di Daniele Masseglia

Il biglietto da visita è di quelli confezionati per tutti i palati: da Massimo Ranieri a Monica Guerritore, da Umberto Tozzi a Iva Zanicchi, da I Cugini di Campagna a Paolo Ruffini, passando per Enrico Lo Verso, Maurizio Battista, Francesco Paolantoni, l’omaggio alla Callas e alla Carrà e gli elvetici della Compagnia Finzi Pasca, ideatori di tre cerimonie olimpiche. Nomi e numeri, perché la 44a edizione del Festival della Versiliana si presenta con un totale di 47 spettacoli, tre location, 284 artisti sul palco e le appendici del Caffè – 60 incontri – e dello Spazio bambini con 23 eventi. La maratona partirà il 9 luglio con la cerimonia inaugurale alla presenza del ministro al turismo Daniela Santanchè per poi terminare il 25 agosto.

Fulcro sarà il teatro all’aperto, da 2mila posti, con il battesimo affidato il 12 luglio alla prima nazionale di ’Callas, Callas, Callas’, omaggio in danza a 100 anni dalla nascita del celebre soprano, con la compagnia Opus Ballet. Tra i protagonisti Enrico Lo Verso con Dado Moroni e Roberto Gatto in ’Resta Diva’ (21 luglio), Stefano Massini e Luca Barbarossa ne ’La verità, vi prego, sull’amore’ (3 agosto), Monica Guerritore in ’Anna. La nascita di un film’ (20 agosto), Umberto Tozzi in ’Gloria forever’ (11 agosto), i Cugini di campagna in ’Anima mia’ (12 agosto), Massimo Ranieri in ’Tutti i sogni ancora in volo’ (13 agosto), Iva Zanicchi in ’Gargana’ (23 agosto), Andrea Pucci in ’Pucci summer tour’ (17 agosto), Angelo Duro in ’Sono cambiato’ (30 luglio), I Soliti idioti in ’Fiodena tour’ (6 agosto), Max Angioni in ’Miracolato’ (10 agosto) Paolo Ruffini in ’Io? Doppio!’ (14 agosto), Francesco Cicchella in ’Bis!’ (19 agosto), Maurizio Battista in ’Ai miei tempi non era così’ (25 agosto). In scaletta anche il musical ’Mortina’ della Compagnia delle Formiche (4 agosto), lo show con la fisarmonica e il bandoneon di Mario Stefano Pietrodarchi accompagnato dal quintetto d’archi della Royal Academy di Londra (8 agosto) e i concerti-spettacolo in tributo a Lucio Battisti (22 luglio), Raffaella Carrà (25 luglio), Fabrizio De Andrè (2 agosto) ed Ennio Morricone (16 agosto).

E poi ancora ’Trovatene uno bravo’ con Andrea Muzzi e Fabio Canino (18 luglio) e ’Ancora?!’ con Francesco Paolantoni e Stefano Sarcinelli (24 agosto), ’L’ultima estate. Falcone e Borsellino 30 anni dopo’ con Simone Luglio e Giovanni Santangelo (9 agosto) e ’L’Avaro’ di Molière con Andrea Buscemi ed Eva Robin’s (15 agosto). Il cartellone su www.versilianafestival.it.