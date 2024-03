La Valdichiana senese corre per la Capitale della Cultura ’26

Una presentazione piena di energia quella di ieri della Valdichiana senese a Capitale della Cultura 2026, in occasione dell’audizione di fronte alla giuria nominata dal Ministero della cultura. In ballo c’è un riconoscimento che andrebbe, per la prima volta, a un’Unione dei Comuni, sintesi di un territorio vasto ma unito in questa ambiziosa proposta. "Qui vedete me, una sola sindaca e una sola fascia tricolore – ha spiegato Agnese Carletti, prima cittadina di San Casciano dei Bagni e presidente dell’Unione comunale –, ma lo sforzo che vi chiedo è quello di vedere in realtà dieci sindaci. È facendo un grande sforzo di superamento dei confini comunali e anche mentali che oggi vi presentiamo un progetto culturale di un territorio unito".

"Un progetto che nasce dal territorio – ha aggiunto a margine il presidente del Consiglio regioale Antonio Mazzeo –, tiene conto della grande scoperta archeologica, unica al mondo, a San Casciano dei Bagni, ma anche dell’idea di una Toscana bella che si sa aprire al mondo".

Il dossier presentato conta 78 progetti, tutti collegati, alcuni ricorrenti e altri straordinari, con tre tagli del nastro tra cui il Museo di San Casciano dove saranno raccolte le meraviglie emerse dal ’Bagno Grande’ già esposte al Quirinale e ora al Mam di Napoli, e 32 opere di arte pubblica per 36 centri tra capoluoghi e frazioni. Filo conduttore del progetto, dare voce alle aree interne, dove vive la maggior parte della popolazione italiana ma dove è più difficile fare e usufruire di offerte culturali. A raccontare il percorso di ’Valdichiana 2026 seme d’Italia’ un video dell’artista Giuseppe Ragazzini, esperto di nuove tecnologie, accompagnato dalla colonna sonora di Diego Perugini e Alessandro Cristofori, sarteanesi con base a New York, autori tra l’altro delle musiche di notissimi spot televisivi. Proprio il video racconta chi è la gente della Valdichiana senese: un popolo di dieci comuni così diversi e così uguali, che fonda le radici nella scaltrezza della gens etrusca in perfetta armonia con la natura. Un popolo che ha saputo esaltare fino all’eccellenza ciò che ha ricevuto: dal vino alle terme, dall’arte all’archeologia.

Il direttore di candidatura Filippo del Corno, già assessore alla cultura a Milano, ha riassunto con parole puntuali e efficaci due anni di lavoro. E infine Laura Fatini, drammaturga di Sarteano ha presentato The Giufà Project, un progetto che si fonda sulle radici comuni dei Paesi del Mediterraneo in un ponte ideale con Agrigento che sarà Capitale della Cultura 2025.