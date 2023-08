La tragedia di San Vincenzo La mamma di Fabio, l’eroe "Era davvero troppo buono E nessuno ha detto grazie"

SAN VINCENZO (Livorno)

"Mi hanno raccontato che mio figlio era riuscito a tornare a riva, ma qui ha avuto un malore, un infarto e non c’è stato modo di rianimarlo. Era dolcissimo e buonissimo, forse lo è stato anche troppo. Quando ha scelto di buttarsi in mare, era appena arrivato sulla spiaggia. Lo hanno vinto la fatica e le onde, non è annegato. Nessuno si è fatto vivo con me, ma adesso non mi interessa nemmeno".

Poche parole, forse il rammarico per non aver ricevuto neanche un grazie da chi è stato salvato, per un dolore indicibile: è quello della la mamma di Fabio Sequi, il 35enne residente a Grassina, alle porte di Firenze, morto domenica sulla spiaggia di Rimigliano a San Vincenzo dopo aver portato in salvo due persone dalla furia del mare impazzito per il vento di ponente. Una spiaggia bellissima, con le dune naturali, l’acqua del mare limpida e poco profonda, e che invita anche i meno esperti a fare il bagno. Ma in caso di vento serve attenzione. Ieri, dopo la tragedia di domenica, il ponente è calato. Però nel pomeriggio soffiava sempre a più di 12 nodi (circa 25 kmh) e il mare è rimasto increspato. E quando, come due giorni fa, s’alza il vento di Ponente o il Maestrale a 15-20 nodi, si scatena l’inferno perché si formano correnti e una risacca potente, in grado di trascinare le persone come fuscelli sotto i frangenti dei cavalloni. Domenica è successo proprio questo: nonostante la bandiera rossa, qualcuno si è tuffato e si è messo subito nei guai. Chi si è lanciato in mare per aiutare chi era in difficoltà ha pagato con la vita: Fabio Sequi non ce l’ha fatta, nonostante i soccorsi. E’ andata meglio invece a un surfista di Santa Croce sull’Arno. Che oltre a essere un nuotatore allenato spiega: "Ce l’ho fatta perché avevo la tavola da surf, altrimenti sarebbe stato davvero difficile". Filippo Marabotti ha salvato due persone, un giovane di Ponsacco e un uomo dell’Europa dell’Est, che rischiavano di affogare in mare ieri a Rimigliano. E’ stato grazie al suo intervento e a quello dei bagnini se si è evitata una strage. Un quarto uomo è stato recuperato con il verricello dall’elisoccorso Pegaso. Al mattino presto il mare non era ancora molto mosso, poi come annunciavano da giorni le previsioni meteo, intorno alle 10.30 il vento si è alzato e le onde sono aumentate, anche perché al largo la corrente era già forte.

"E’ successo tutto all’improvviso – racconta Filippo Marabotti – le condizioni del mare sconsigliavano di fare il bagno, ma evidentemente qualcuno si è tuffato lo stesso. Quando mi sono reso conto che c’era bisogno di aiuto non ho pensato a niente e mi sono lanciato. Però io avevo la tavola da surf che mi ha tenuto a galla, sono allenato e questi due fattori sono fondamentali in situazioni così. Sono felice di aver salvato due persone, ma il mio rammarico è per il ragazzo che non ce l’ha fatta. Non si può morire così". Filippo Marabotti, che lavora come educatore in un asilo, abita a Santa Croce sull’Arno e, nonostante non viva sulla costa, conosce bene il mare e frequenta spesso le spiagge di Rimigliano e di Vada per fare surf. Sa che in giornate come quella di domenica, oltre alle onde ci sono forti correnti capaci di mettere in difficoltà. E basta poco per trasformare una domenica di divertimento in tragedia.

La spiaggia di Rimigliano – come tutte le domeniche – era affollata. Del resto offre chilometri di sabbia e pineta, è una delle preferite sulla costa livornese. Il litorale ha un servizio di salvamento, i bagnini hanno cercato a lungo di dissuadere le persone a fare il bagno, ma nonostante gli avvertimenti, qualcuno ha fatto di testa propria mettendosi in pericolo. I salvataggi sono avvenuti a poca distanza dal Lago Verde, l’unico bar ristorante di tutto il parco, davanti a centinaia di persone sbigottite. Gli uomini della guardia costiera hanno sentito le testimonianze dei soccorritori e delle persone in spiaggia.

Anche il sindaco di San Vincenzo, Paolo Riccucci, si è recato sul posto per ringraziare i soccorritori. Riccucci ha poi espresso "a nome dell’amministrazione la massima vicinanza e le più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici del giovane che, purtroppo, ha perso la vita nel tentativo di essere di prezioso supporto agli assistenti bagnanti che stavano intervenendo per salvare altre persone". E il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini ha ricordato il gesto eroico di Fabio: "Tutta la comunità si stringe attorno alla sua famiglia, agli affetti e agli amici".

Claudio CapanniLuca Filippi