La Toscana felice? Firenze e Prato. Tutte le altre province vanno giù

La qualità della vita in Toscana peggiora. I risultati della 34esima indagine del Sole 24 Ore, che vede per la prima volta Udine in testa alla classifica generale, seguita da Bologna e da Trento, non mostrano una regione particolarmente in salute: spesso si dimentica dei più fragili, anziani, bambini e donne; ci sono troppi incidenti mortali sul lavoro e la criminalità, dai furti alle frodi informatiche, è diffusa. Così, tranne due eccezioni, Prato, che sale di 14 posizioni, e Pistoia, che resta stabile al 64esimo posto, le province toscane scivolano verso il basso della graduatoria.

Siena scende di 26 gradini e si ferma al 30esimo posto; 17 ne perde Grosseto, ultima provincia in Toscana e tra le ultime 40 (al 74esimo posto) in Italia. Lucca, provincia che offre una pessima qualità della vita agli anziani, si piazza 63esima, perdendo 16 posizioni. Quattordici ne perde Livorno, al 66esimo posto, dove le denunce per estorsione sono al livello più alto d’Italia: 45,4 ogni 100mila abitanti. Dodici posti in meno per la provincia di Massa Carrara, 72esima, che si conferma anche in questa indagine la migliore d’Italia per il numero di librerie, ma che è fanalino di coda per l’imprenditorialità giovanile, con solo il 6% di titolari under 35.

Pisa scivola di 11 posti e si ferma al 21esimo in classifica: brilla per il numero di psichiatri e psicologi – il che forse non è così un bene, perché ce n’è evidentemente bisogno – e risulta la peggiore in Italia in quanto a furti in abitazione, con oltre 420 denunce ogni 100mila abitanti. Al 45esimo posto c’è Arezzo, che perde otto posizioni e che si trova in fondo alla classifica degli infortuni sul lavoro mortali o che provocano inabilità permanente: nel 2022, anno di riferimento dell’indagine del Sole 24 Ore, ce ne sono stati 17 ogni 10mila occupati. Infine, Firenze, provincia che si trovava al terzo posto e che invece finisce al sesto, soprattutto a causa dei dati relativi alle denunce di furti con strappo e rapine in pubblica via, dai canoni di locazione (che erodono fino all’84% del reddito medio dichiarato) e da alcuni nuovi parametri, come il consumo di farmaci contro l’obesità. Pistoia resta invece stabile al 64esimo posto.

Non arretra, ma non scala nemmeno la classifica ed è al 106esimo posto in Italia – fa peggio solo Lucca - per la qualità della vita degli anziani. Unica nota positiva è Prato, regina della Toscana, che sale di 14 posti in classifica raggiungendo il 31esimo posto. Una provincia dove si vive sempre meglio, attenta ai giovani e alle donne, che guadagnano ‘solo’ il 21% in meno rispetto agli uomini, contro la media nazionale del 31,6%, e che utilizza (bene) gli strumenti tecnologici esistenti, come la banda larga.