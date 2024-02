La tortura quotidiana: "Comportamenti estremi più frequenti"

"Per un genitore, vedere il proprio figlio che all’improvviso non vuole più uscire con gli amici, che usa meno il telefono, che non va più volentieri a scuola e che ha un repentino calo del rendimento, sono chiari segnali di un disagio che spesso deriva dall’essere vittima di bullismo".

Ersilia Menesini è docente di Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione all’Università di Firenze e da molti anni si occupa di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo sia attraverso il programma NoTrap! (Noncadiamointrappola!) che la piattaforma Elisa (piattaformaelisa.it).

Che cosa dice il monitoraggio a livello toscano?

"Intanto, hanno partecipato 8719 ragazzi, soprattuto tra i 14 ed i 17 anni, di 35 scuole. Il 28% ha detto di esser stato almeno una volta vittima di bullismo. E il 18% ha dichiarato di aver fatto il bullo almeno una volta. Il 9% degli studenti intervistati hanno subito cyberbullismo".

Quali sono i comportamenti da bullo più frequenti?

"Prendere in giro resta il comportamento più diffuso, seguito dall’insulto e dall’esclusione della vittima. Un aspetto, questo, di cui il bullo fa fatica ad accorgersi. Le modalità prevalenti sono quelle verbali, ma ci sono anche aggressioni fisiche, denunciate dall’8% delle vittime. E danneggiamenti agli oggetti. Il 6% dei ragazzini che si dicono vittime di bullismo sono presi di mira anche più volte a settimana. Insomma, una tortura quotidiana. Purtroppo, il trend vede un aumento delle forme di bullismo più sistematiche. E dopo il Covid assistiamo anche ad una esacerbazione dei comportamenti più estremi. Lo vediamo del resto dalle cronache dei giornali, che purtroppo sempre più spesso mettono in risalto il disagio giovanile".

Si viene presi di mira anche perchè semplicemente si appartiene a un’altra cultura.

"Certo. È presente il bullismo verso i compagni che provengono da altri Paesi. L’odio poi corre online. Il 38% dei ragazzi che hanno partecipato al monitoraggio si sono trovati, sui social, esposti a contenuti violenti, espressi in post inneggianti a sentimenti di odio verso i ‘diversi’".

Come si diventa bullo?

"I fattori possono essere molteplici. Entra in gioco il bisogno di affermarsi nel gruppo, di essere considerati, di avere visibilità. Talvolta ci possono essere modelli familiari violenti, disagi di tipo sociale, oppure difficoltà scolastiche. L’esposizione alla violenza, anche attraverso videogiochi o serie tv, poi, de-sensibilizza rispetto alle conseguenze dei comportanti violenti. E porta a normalizzarli. Purtroppo, poi, i video violenti spesso fanno incetta di like. L’azione o il messaggio violento alla fine hanno sempre più risalto…".

Si riescono a recuperare i bulli? "Certo. Le fattispecie più gravi rientrano nei reati e dunque vengono giustamente denunciate e sanzionate. Negli altri casi bisogna lavorare in un’ottica di rieducazione, per far capire ai ragazzi le conseguenze dei loro atteggiamenti. Fondamentale è che i genitori dialoghino coi figli. E poi i docenti, se formati al riguardo, possono fare la differenza".

Elettra Gullè