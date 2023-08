La suora che digrignava i denti Quella mattinata horror all’asilo

Marco

Vichi

Avevo quasi cinque anni e non ne volevo sapere di andare all’asilo. Tempo prima mi avevano portato per prova al Merlo Giallo, un asilo di suore. Non mi ero divertito per nulla, non capivo come mai gli altri bambini fossero così contenti di stare in quel posto. Durante la ricreazione ridevano e gridavano senza alcun senso. Insomma dissi al babbo e alla mamma che non volevo più andarci, all’asilo. Stare in mezzo a un branco di ragazzini vocianti mi angosciava, mi sembravano tutti pazzi. Preferivo passare le mattine a casa da solo a giocare con i soldatini, mentre mio fratello era a scuola. Oppure mi mettevo a guardare fuori dalla finestra e inventavo storie. Stavo bene, da solo. Non avevo bisogno di niente. Una mattina di primavera avvenne qualcosa che non ho mai potuto scordare. Ero fuori con la mamma, e passando davanti al Merlo Giallo lei disse: "Entriamo un secondo a salutare le suore?". A me non andava per niente, ma la mamma suonò il campanello e appena si aprì il cancello mi tirò dentro il giardino. Un bel giardino, che però a me dava i brividi. Mentre la mamma scambiava due parole con la suora direttrice, suor Celeste mi prese per mano e m’invitò ad andare in classe a salutare gli altri bambini. "Solo un minuto" disse, vedendo che puntavo i piedi. Mi voltai verso la mamma, e lei mi fece un cenno come per dire: "Vai pure, io sono qua". Suor Celeste mi tirò con più forza: "Non aver paura, la mamma non se ne va".

Mi portò in un’aula dove trenta bambini stavano chini sul banco a disegnare, in perfetto silenzio, sotto l’occhio vigile di una suora gigantesca seduta dietro la cattedra. Una scena da incubo. Non volava una mosca. Suor Celeste mi mostrò i denti (voleva essere un sorriso) e se ne andò chiudendo la porta. Mi avventai alla maniglia, ma la suora gigantesca fece un balzo e mi prese per un braccio: "Dove vuoi andare? Non ti diverti qui con noi?". Chiuse la porta a chiave e tornò a sedersi. Mi sentii sprofondare.

Trattenendo il pianto andai a rifugiarmi sotto la sedia della suora, per essere sicuro di non vederla. Lei ogni tanto mi parlava, ma io non ascoltavo. Restai sotto la sedia per ore, con le braccia incrociate sul petto e i denti serrati. Mi sentivo umiliato e tradito, ma non volevo piangere. Dopo un tempo infinito, suor Celeste venne finalmente ad annunciare che la mamma era tornata a prendermi e mi accompagnò fuori. Appena vidi la mamma la fulminai con gli occhi. Uscimmo dall’asilo, e la mamma mi chiese cosa avessi. Non aspettavo altro. Le scaricai addosso tutta la mia rabbiosa delusione: come aveva potuto lasciarmi a tradimento tra le mani delle suore? La mamma fece un viso stupito: "Ma se suor Celeste mi ha detto che stavi giocando tranquillamente con gli altri bambini..." Mi arrabbiai ancora di più: non si ricordava che io non volevo saperne di andare all’asilo? Come aveva fatto a fidarsi della suora? Perché se n’era andata via senza controllare? Mai e poi mai mi sarei aspettato una cosa del genere da lei. Avevo passato una mattinata orribile, ore e ore sotto una sedia a digrignare i denti. Come aveva potuto? Che razza di mamma era? Lei mi ascoltava in silenzio, e dopo un po’ cominciò a piangere.