La strage di Viareggio: "Il nostro è un dolore infinito. Chiediamo che venga revocato il titolo di cavaliere a Moretti"

Pur essendo diventato l’uomo simbolo della battaglia per la verità, la giustizia e la sicurezza sui binari, dopo il disastro ferroviario del 29 giugno 2009, quando un treno carico di Gpl è deragliato ed esploso alla stazione di Viareggio uccidendo 32 persone, Marco Piagentini ha sempre custodito il suo dolore. "Ma dopo quasi 15 anni è arrivato il momento di spiegare quella notte". "Mio figlio Luca aveva 4 anni, si è sciolto dentro l’auto"; dove Marco pensava di averlo messo al sicuro quando l’aria, intorno alle case, cominciò a riempirsi di gas. Prima che il gas, scaricato da una cisterna ribaltata sui binari, si infiammasse travolgendo tutto e tutti. "Lorenzo, avvolto nelle bende, invece è morto da solo in un lettino d’ospedale. Era il più piccolo, aveva 2 anni. Mia moglie, Stefania, ne aveva 40. Quella notte – prosegue Piagentini – mi ha spogliato della dignità. Non ho potuto dire loro addio. Ma ho visto le loro fotografie, ho letto le loro cartelle cliniche e mi consolava solo che non avessero sofferto quanto ho sofferto io nei sei mesi di ospedale e in cinque di riabilitazione" per guarire le ferite che le ustioni gli avevano lasciato sul 95% del corpo. E poter tornare a crescere Leonardo, l’unico della famiglia rimasto illeso.

Questo è stato il 29 giugno 2009 per i familiari della vittime della strage. Quattordici anni e mezzo, 250 udienze e 5 sentenze dopo "Per noi il processo è finito. Oggi – afferma Piagentini – sappiamo chi sono i responsabili del disastro ferroviario, e della morte di 32 persone bruciate vive". I giudici della Cassazione hanno condannato tutti i manager delle società coinvolte: la Gatx, proprietaria del carro deragliato, la Jungenthal, incaricata della manutenzione, e le Ferrovie dello Stato, responsabili della sicurezza del trasporto ferroviario, fino al suo vertice massimo, l’allora ex ad Mauro Moretti. Che il 17 novembre 2010 fu nominato “Cavaliere del lavoro“. "Adesso – dice Piegantini – è arrivato il momento di revocare questo riconoscimento. Perché non lo merita". "Questa sentenza – sostiene l’avvocato Gabriele Dalle Luche, che rappresenta i familiari – ci dice che questo disastro ferroviario è nato da una colpa di sistema. È nato perché si è scelto di perseguire il profitto, investendo nell’alta velocità e in segmenti più remunerativi, a discapito di altri settori come il trasporto merci".

Per l’ex ad di Trenitalia, Vincenzo Soprano, si sono già aperte le porte del carcere. Gli altri dodici imputati torneranno in appello per il ricalcolo delle attenuanti generiche. "A noi, come parti civili, cosa succederà in questo terzo appello non interessa. Interessa però – aggiunge Piagentini – cosa succederà a questo Paese, e cosa farà il governo". Alla premier Giorgia Meloni i familiari chiedono "di spendere almeno due parole sulla sentenza. È importante che il governo dica che chi è responsabile della strage paghi per quello che ha fatto. Altrimenti cosa insegniamo ai nostri figli?". Nessuno pagherà per i reati di lesioni, incendio e omicidi colposi, cancellati dalla prescrizione. "In un procedimento normale – conclude Piagentini – gli interessi e degli imputati dovrebbero coincidere con quelli delle parti civili: fare presto e arrivare alla verità. Ma se l’unico interesse è sfuggire alle responsabilità la prescrizione diventa un mezzo. A Viareggio è successo questo, e speriamo che questo sistema cambi".

Martina Del Chicca