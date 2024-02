"La storia d'amore nata sulle note di Vasco: quando il taxi diventa il filo rosso"

Sono passati sette anni ma Maria Cristina e Fabrizio ancora continuano a stringersi forte ascoltando Vivere di Vasco Rossi. La loro storia parte da lì, da quel 4 luglio del 2017 quando, sul divano di casa invece che al volante del taxi, a centinaia di chilometri di distanza, erano immersi nel concerto in tv del Blasco nazionale. Fabrizio butta lì una frase del brano su Facebook, Vivere anche se sei morto dentro. Un istante e le stesse parole rimbalzano in un post di Maria Cristina. Così Fabrizio si lancia e le scrive in privato. E lei in mezzo secondo gli risponde.

La scintilla va in scena così, in un battibaleno, galeotto Vasco ma anche il taxi. Ebbene sì, perché la vera sorpresa sta lì: sono tutte e due tassisti. Fabrizio a Torino, Maria Cristina a Firenze.

La distanza? Per due tassisti non possono essere certo un problema. "La chiamo – racconta Fabrizio – e le dico che sarò in Toscana, lei è in ferie a Rosignano e mi invita a prendere un caffè". "E’ stato un colpo di fulmine – non ha dubbi Maria Cristina – venivamo da storie difficili, ci siamo capiti al volo".

E quando la distanza poteva davvero diventare un problema, Fabrizio ha tagliato la testa al toro: "Lei da buona fiorentina non avrebbe mai lasciato la sua città. Io, invece, da buon zingaro ho seguito l’istinto, ho lasciato il lavoro, la casa e ho venduto tutto". Così la loro storia è diventata convivenza e poi matrimonio. "Ci siamo sposati il giorno del suo compleanno, il 15 giugno del 2019. Oggi si divide tutto, anche il lavoro".

Il segreto per stare bene insieme? "Mettersi sempre nei panni dell’altro". Questa è la storia di Fabrizio e Maria Cristina e del taxi Torino 73 che si è tramutato in Berna 42.

Rossella Conte