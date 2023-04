La Stagione Concertistica Dima con il Quartetto Myricae

Arezzo, 21 aprile 2023 – Con il concerto del Quartetto Myricae, formato dalle giovani Elisabetta Paolini (violino), Carlotta Libonati (viola), Laura Pascali (violoncello) e Sofia Adinolfi (pianoforte e docente all'Accademia D.I.M.A.), in programma sabato 22 aprile alle ore 18.00, continua la stagione concertistica organizzata dall’associazione culturale D.I.M.A. nella sua sede a Casa Petrarca, vicolo dell’Orto n. 30 ad Arezzo.

Il Quartetto, che nasce nell’ambito del corso di Alto Perfezionamento in Musica da Camera dell’Accademia di Santa Cecilia a Roma, propone un programma versatile ed eterogeneo per accompagnare il pubblico in un viaggio nel tempo e nelle forme attraverso due capisaldi della letteratura del quartetto con pianoforte.

In programma il Quartetto in Mi bemolle Maggiore Op. 47, per pianoforte e archi di Robert Schumann, un’opera particolarmente rappresentativa dei contrasti emotivi dell’autore e del suo genio compositivo, e il Quartetto in Re Minore, per pianoforte e archi di William Walton. Quest’ultima, un’opera giovanile del compositore che mostra in maniera inequivocabile ogni minima sfaccettatura della personalità musicale di Walton. Nonostante le sue radici musicali fossero decisamente inglesi, prende spunti da compositori quali Ravel, Stravinsky, Gershwin ed Elgar, e nel corso di tutto il brano si può godere di una saggia mescolanza di stili e idee frutto dello studio e della curiosità precoci di un giovane talento.

INGRESSO LIBERO con possibilità di prenotazione (+39 3772994923 tramite whatsapp oppure [email protected])