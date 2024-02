La sindaca di Empoli: "Minimarket e kebab chiuderanno alle 20". Controffensiva del Pd

Saracinesche giù al tramonto per i minimarket e i kebab che si trovano nei quartieri "più sensibili" di Empoli. Il coprifuoco delle 20 riguarda una decina di attività per (almeno) tre mesi. Brenda Barnini ha firmato altrettante ordinanze, scrivendo una pagina inedita della storia locale. Parola d’ordine: lotta al degrado e alla microcriminalità.

Sindaca, perché ha deciso di compiere questa mossa?

"La totale liberalizzazione degli orari e della distribuzione merceologica nelle città, compresa la nostra, ha creato una pericolosa assenza di regole che fa male al commercio e alla popolazione. Non si può dire che da noi la situazione sia fuori controllo, ma se da una parte sono diminuiti i furti in abitazione e gli scippi, dall’altra è aumentata l’attività di spaccio. Attività che rischia di creare un ecosistema di illegalità, un microclima che attira qui i pendolari del crimine. Non intendo sostenere che minimarket e kebab abbiano responsabilità diretta, ma credo che possano diventare, loro malgrado e involontariamente, parte di questo ecosistema".

Dietro alle ordinanze di chiusura ci sono episodi specifici?

"Nel tempo sono state numerose le criticità denunciate dai cittadini proprio in quelle zone. Ne parlai in prefettura già un anno fa e da allora sono stati effettuati controlli interforze, con il coinvolgimento anche dell’Asl. Ai sindaci è rimasta solo l’arma dell’ordinanza, ma si tratta di uno strumento limitato per dare delle regole, per scuotere le coscienze e aprire un dibattito politico. L’ordinanza, per me, rientra in una strategia complessiva che punta a fare chiarezza sui comportamenti tollerati e non. Liberalizzare non significa fare quel che si vuole... Il tema è nazionale e regionale, ci sono margini d’azione nonostante le direttive europee. Voglio che il confronto inizi a Empoli per arrivare ai piani alti delle istituzioni. Come amministratrice e come rappresentante di un certo fronte politico, nei prossimi mesi mi batterò per cambiare il sistema: senza regole non è possibile fare il bene della nostra comunità e dei commercianti, che ne stanno uscendo mortificati".

Il suo obiettivo?

"Cambiare la legge. Vivacità, vivibilità, libertà individuale e legalità devono avanzare di pari passo. La sicurezza? Non ha colore e non ha partito, cambiano solo le sensibilità, di certo non bastano i mezzi punitivi e repressivi. La distinzione tra sicurezza percepita ed effettiva non ha senso, bisogna agire comunque, ovunque non venga avvertita. Se una strada si svuota aumentano i pericoli".

Elisa Capobianco