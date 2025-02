La Senatrice a vita per meriti scientifici Elena Cattaneo ad Arezzo

Arezzo, 3 febbraio 2025 – Sabato alle 21 al Circolo Artistico nuovo appuntamento per il Festival Arezzo Science Lab Diretto da Lorenzo e Gabriele Grazi. L’ospite sarà d’onore: sul palco per la sua lezione ci sarà la Senatrice a

vita per meriti scientifici Elena Cattaneo. Dialogherà con il Prof. Michele Punturo, prima di aprirsi alle domande del pubblico sul suo nuovo libro “Scienziate, storie di vita e di ricerca” (Cortina Raffaello edizioni).

‘‘Da oltre trent’anni dedico la mia vita alla ricerca su una malattia neurodegenerativa ereditaria, la Còrea di Huntington. L’Italia è disseminata di storie di ricerca e di passione simili alla mia. Questo volume è il racconto di storie di scienza, di studiose e delle loro domande. Attraverso le voci delle protagoniste accompagnerò i lettori nell’esplorazione di ambiti di studio molto diversi, dalle lingue antiche all’astrofisica passando per la vita degli scimpanzé, con l’obiettivo di accrescere la

consapevolezza collettiva sul contributo delle tante scienziate alla crescita culturale, scientifica, sociale del paese.

Spazieremo dalle neuroscienze con la storia di Simona Lodato, all’astrofisica con Maria Felicia De Laurentis, dalla filologia con Silvia Ferrara alla fisica quantistica con Catalina Oana Curceanu. Scienziate contemporanee, dentro l’attualità delle rivoluzioni scientifiche e protagoniste nelle loro materie, un libro di forte impatto e che ci porta nell’oggi e nel domani della scienza. Credo che le storie tracciate in questo libro rappresentino una rivoluzione in corso, l’inizio di un cammino che liberer le ragazze da zavorre e pregiudizi che in passato ne hanno impedito o rallentato i percorsi di emancipazione. Una rivoluzione in cui si moltiplicano quei modelli di

riferimento che sono mancati a tante ragazze di ieri ma che mi auguro possano aiutare quelle di oggi e di domani a realizzare in pieno le loro aspirazioni.”

Elena Cattaneo professore ordinario di Farmacologia all’Università di Milano. È nota per gli studi sulla Crea di Huntington, sulla quale lavora con l’obiettivo di rallentarne il decorso o bloccarne l’insorgenza. Il 30 agosto 2013 stata nominata Senatrice a vita dal Presidente Giorgio Napolitano. Per informazioni e prenotazioni mail: [email protected] o whatsapp 3479251722.