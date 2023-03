La rock star della fisica, Greison a teatro

greison

Arezzo, 1 marzo 2023 – Arriva in città la rock star della fisica. Gabriella Greison con il suo «Ogni cosa è collegata» sul rapporto tra Pauli e Jung è il prossimo ospite di Arezzo Science Lab.

Sabato 4 marzo alle 21 al teatro Pietro Aretino di via Bicchiaraia un altro appuntamento imperdibile con i grandi nomi della divulgazione italiana e le loro conferenze teatrali. Gabriella Greison fisica, scrittrice e performer teatrale, ha conseguito la laurea in fisica nucleare a Milano e ha lavorato all’Ecole Polytechnique di Parigi. È stata definita «il volto rivoluzionario della scienza in Italia», colei che ha creato un nuovo filone che non esisteva con i suoi racconti di fisica romanzata a teatro. I suoi libri sono tradotti all’estero, tra cui i fortunatissimi «L’incredibile cena dei fisici quantistici« (Salani) e «Sei donne che hanno cambiato il mondo. Le grandi scienziate della fisica del XX secolo« (Bollati Boringhieri). Il progetto, organizzato dalla Fondazione Guido d’Arezzo e dall’Associazione Culturale Lab, in collaborazione con la libreria La Feltrinelli point, porta in città un cartellone di spettacoli teatrali a tema scientifico con ospiti di rilievo nazionale e internazionale.

Dopo l’apertura con Odifreddi, sabato Greison porta in scena uno dei momenti più significativi della storia della fisica contemporanea, l’incontro tra Pauli e Jung. Cosa spinge il talentuoso fisico e premio Nobel, Pauli, ad andare una volta a settimana dal noto psicanalista Jung? Un desiderio nobile e impellente, quello di capire cos’è l’amore.

Amore che nella sua vita è sempre mancato, per questo ha vissuto giornate di estrema dissoluzione, tra gradi sbronze e nottate folli nei bordelli nella capitali europee di inizio ‘900. Dal dialogo tra i due miti del XX secolo, nasce questo viaggio in una delle anime più profonde della storia della scienza mondiale, che ha dato alla luce i principi fondamentali della fisica quantistica.

Dopo Greison, Science Lab prosegue il 1 aprile l’incontro con il Professor Paolo Zellini sull’origine della matematica, il 6 maggio sarà la volta di Guido Tonelli, il 10 giugno arriva il botanico Stefano Mancuso, info: 3479251722.