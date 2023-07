"La ripresa c’è ma è lenta" Nel 2023 consumi in calo

Aumenti del costo del denaro, la benzina oltre i 2,4 euro al litro e l’inflazione che scende lentamente. Il sentiero dell’economia toscana è espansivo, ma in frenata. Facciamo il punto con il direttore di Irpet, Nicola Sciclone.

Qual è l’andamento dell’economia toscana? "Abbiamo osservato una fase di robusta ripresa dopo l’emergenza sanitaria che ha garantito una crescita del Pil del 6 % nel 2021 e del 4 del 2022. Una crescita importante, ma non sufficiente a tornare ai livelli del 2019. Siamo sotto di circa 4 punti percentuali".

E il 2023?

"La nostra stima è che si chiuda con un Pil attorno all’1 %. Ci sono fattori che mettono un freno".

Quali sono?

"Un indebolimento della congiuntura internazionale, dovuto alla politica monetaria europea restrittiva per contrastare l’inflazione, che fa aumentare il costo del denaro per famiglie e imprese. Ma anche la riduzione, inevitabile, in quanto non c’è spazio fiscale sufficiente visto l’elevato debito pubblico, dei sostegni andati a famiglie e imprese, come i bonus".

Si consumerà sempre meno?

"La fiducia di imprese e consumatori potrebbe ridursi per la difficoltà di ricorrere ai prestiti. I consumi caleranno".

Il Pnrr può avere ancora un impatto positivo sul ciclo economico?

"Il governo sta parlando di riprogrammare gli investimenti del Pnrr. Nella migliore delle ipotesi le voci di spesa previste saranno dirottate su altri fondi e i tempi slitteranno".

Nell’ipotesi peggiore, invece? "Non si riuscirà a spendere le risorse, si ridurrà l’ammontare previsto di investimenti. Il ministro Fitto ha immaginato un taglio su alcune voci che, in Toscana, si tradurrebbe nell’arco di 5 anni in 880 milioni di euro in meno di spesa e 617 milioni in meno in termini di Pil aggiuntivo garantito dal Pnrr. Sui progetti legati al rischio idrogeologico, la nostra stima è che la Toscana avrebbe potuto spendere nel 2021-2026 circa 150 milioni, ma, con il taglio del 54 %, sarebbero 80 in meno".

Cosa si può fare?

"L’aumento del costo delle rate dei mutui sulla prima casa è un elemento intollerabile e insostenibile nel medio-lungo termine. Servirebbe una moratoria sui prestiti, una regolamentazione per fissare un tetto agli aumenti dei mutui o un intervento su altri enti e istituti, come la Cassa depositi e prestiti, perché si facciano carico del problema".

Monica Pieraccini