La Regione dà tremila euro a 11mila famiglie. Anche per elettrodomestici, auto e moto. Il contributo va diretto sul conto in banca

Previsti fino a 3mila euro a famiglia, anche per la copertura dei danni subiti da auto o moto. È il contributo straordinario della Regione Toscana a sostegno di quanti hanno subito danni a causa dell’alluvione del 2 novembre. L’atto, che ha ricevuto il sì unanime del consiglio regionale con 32 voti favorevoli, è stato illustrato dalla presidente della commissione Sviluppo economico, Ilaria Bugetti (Pd).

Le norme appena approvate sbloccano in particolare i contributi per le auto alluvionate, ma anche per moto e elettrodomestici?

"È stato un lavoro importante, che ha ricevuto l’unanimità di consensi in consiglio regionale per dare una risposta immediata e concreta alle famiglie rimaste colpite dall’alluvione".

Si tratta di 3mila euro che potranno andare a coprire anche i beni mobili, che inizialmente sembravano esclusi?

"Per una famiglia perdere l’auto o gli elettrodomestici è un problema concreto che aveva necessità di risposte".

Risposte che in questo caso significano soldi?

"È previsto fino a un massimo di 3mila euro che saranno erogati direttamente sul conto corrente per far fronte alle prime spese vive".

Chi potrà beneficiarne?

"Tutti coloro che hanno presentato domanda di ristori sul portale regionale. Si tratta di circa 7mila richieste arrivate agli uffici".

E quanti non hanno specificato i beni danneggiati saranno esclusi?

"Appena la legge regionale che sblocca i ristori anche per i beni mobili sarà pubblicata, chi ha presentato domanda riceverà una mail per completare la procedura nella quale verrà chiesto di specificare i beni danneggiati se già non fosse stato fatto e successivamente verranno erogati i fondi".

Quanto tempo occorrerà?

"Contiamo di consegnare i primi ristori entro un mese".

Il contributo regionale sarà cumulabile con altri contributi di fonte nazionale?

"Assolutamente sì. La Regione ha stanziato complessivamente 37 milioni di euro per aiutare subito famiglie e aziende. Di questi, 25 milioni andranno alle famiglie fino a un massimo di 3mila euro ciascuna. Altri 12 milioni andranno invece alle attività economiche".

Le imprese su cosa potranno contare?

"Abbiamo stanziato 12 milioni: 6 per i danni ricevuti e 6 milioni per l’abbattimento dei costi di interesse per le imprese che hanno chiesto finanziamenti dopo l’alluvione".

A queste misure si aggiungono poi i contributi statali?

"La parte dei ristori non si ferma ai 3mila euro della Regione. Sono previsti ulteriori 5mila euro a nucleo familiare e altri 25mila euro, ma ad oggi non ci sono certezze sui tempi di invio da parte del governo".

Silvia Bini