La rassegna vista mare. C’è un Eden di primavera. E’ alla Terrazza Mascagni

"L’Eden alla Terrazza Mascagni". E’ il motivo ispiratore della serie di eventi (in tutto sei) all’interno di una tensostruttura di 800 metri quadrati, suddivisa in padiglioni, che si svolgerà alla Terrazza Mascagni di Livorno dal 30 aprile al 26 maggio. "Eden" è il nome del parco divertimenti che, nell’ultimo decennio del 1800, fu realizzato su quella che all’epoca era la Spianata dei Cavalleggeri, trasformata negli anni Trenta del Novecento nella bellissima Terrazza intitolata nel secondo dopoguerra al compositore Pietro Mascagni. Proprio per ricollegarsi alla memoria storica di questo luogo sarà allestita la grande tensostruttura pensata da Fondazione LEM–Livorno Euro Mediterranea.

L’iniziativa è stata presentata ieri dal sindaco di Livorno Luca Salvetti e da Adriano Tramonti, responsabile eventi di Fondazione Lem. "La manifestazione ’L’Eden alla Terrazza Mascagni’ – ha sottolineato Salvetti – è uno dei tasselli della “Più Lunga Estate del Mondo“ che Livorno sarà lieta di offrire anche quest’anno".

Si inizierà con “Guitar & Key’s“ da martedì 30 aprile a domenica 5 maggio: un’esposizione dedicata alle mitiche chitarre Fender. Poi l’idea di aggiungere le più famose tastiere vintage quali gli organi Hammond, i piani Rhodes e Wurlitzer. Il tutto sarà accompagnato da concerti nel locale Surfer Joe (sempre sul lungomare di Livorno) e nella tensostruttura.

La manifestazione si sposerà anche al “5e5 Day“ da mercoledì 1 maggio a domenica 5 maggio: la celebrazione dello street food più iconico di Livorno, pane e torta di ceci. I maestri dell’Associazione Tortai Livornesi Cna, in uno show cooking vista mare, sforneranno torta per tutti. Domenica 5 maggio la Terrazza Mascagni si animerà con “Sulla Felicità Festival“: la mattinata di pulizia delle spiagge e zone limitrofe alla più bella terrazza a mare d’Italia, un appuntamento in collaborazione con Sons Of The Ocean. Seguirà “Bricks On the Sea Side“ sabato 11 e domenica 12 maggio, con uno spazio diviso in settori tematici: City, Harry Potter, Space, Technic e altri. Infine “Mangio DiVino-Cibo & Vino“ da venerdì 24 a domenica 26 maggio, l’anteprima di “MareDiVino 2024“ che sarà organizzato il 30 novembre, 1 e 2 dicembre al Modigliani Forum.

Monica Dolciotti